Рішення Уряду прийнято сьогодні у зв’язку з тим, що Вадим Гутцайт пішов з посади.

Тимчасове виконання обово’язків міністра молоді та спорту, після звільнення з посади Вадима Гутцайта, покладено на Матвія Бідного. Про це повідомляється у Telegram Уряду України.

"На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Вадима Гутцайта - деталі

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Це рішення підтримали 243 народних депутати.

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Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону зазначив, що відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом Національного олімпійського комітету і там "багато роботи і на цьому треба зосереджуватися". За його словами, зокрема, йдеться про те як протидіяти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Арахамія зазначив, що поки немає на кандидатури на посаду міністра, але це питання буде вирішено в найближчий час. Сам Вадим Гутцайт сам написав заяву про відставку з посади 8 листопада.

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