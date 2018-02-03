"Донбас" здобув 33-ю поспіль перемогу в УХЛ в основний час

Команда здолала "Білий Барс" з рахунком 7:3.

У суботу в Українській хокейній лізі відбулися 3 матчі регулярного чемпіонату, в центральному з яких донецький "Донбас" переграв "Білий Барс" із Білої Церкви, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:3.

Таким чином, у донеччан 33 перемоги в основний час в 33 матчах і 99 набраних очок.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

3 лютого.

«Донбас» - «Білий Барс» 7:3 (1:1; 4:1; 2:1)

Шайби: 1:0 Коренчук (Луговий), 13:32. 1:1 Ядловський (Даниленко, Лісників - більш.), 17:20. 2:1 Коренчук (Луговий), 20:38. 3:1 Мостовий (Свищев, Денискін), 22:59. 4:1 Костіков (Лялька, Ігнатенко - більш.), 30:21. 5:1 Свищев (Ворона, Бруківки), 33:38. 5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловський), 39:26. 6:2 Мостовий (Ворона, Свищев), 43:30. 6:3 Герцик (Даниленко, Ядловський - подвійний. більшіс.), 55:21. 7:3 Ворона (Мостовий, Свищев), 58:51.

МХК «Динамо» - «Кременчуг» 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)

Шайби: 0:1 Карпенко (Грицько, Роганов - більш.), 05:00. 1:1 Гайдамака (Колядинский), 18:46. 1:2 Гриценко (Алексанян-Петрович, Рубан), 22:33. 2:2 Горище - більш., 27:57. 2:3 Грицько (Карпенко, Роганов), 28:32. 3:3 Колядинский, 34:33. 3:4 Алексанян-Петрович (Карпенко, Рубан), 43:23. 3:5 Шиманський (Горлушко), 51:34. 3:6 Кривошапкин (Гриценко), 59:23.

Галицькі Леви — Броварські Вовки 3:8 (3:3, 0:5, 0:0)