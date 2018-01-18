"Кременчук" обіграв броварських "Вовків" в матчі УХЛ

У Кременчуці відбувся перший матч Української хокейної ліги сезону 2017/18 після реконструкції льодової арени «Айсберг», в якому «Кременчук» зустрічався з «Вовками» і обіграв суперника з рахунком 7:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже на старті матчу "городяни" змогли відкрити рахунок зусиллями Антона Бойкова, відправив шайбу у сітку воріт Гордюшина. На 14-й хвилині закинутою шайбою відзначив повернення на лід інший форвард «Кременчука» Гліб Кривошапкин, а під завісу періоду рахунок збільшив Богдан Наливайко.

Кременчужани продовжували атакувати, і в другому періоді змогли закинути ще двічі – відзначилися Дмитро Чернишенко і кращий захисник УХЛ в грудні Владислав Грицько.

Лише після п'ятої пропущеної шайби «Вовки» завелися, і почали вести атакуючі дії більш активно – відступати вже було нікуди. Спочатку в середині другого періоду Віталія Власенка "розмочив" Максим Омельченко, а через 20 хвилин чистого ігрового часу «Вовки» скоротили розрив до двох шайб – по одному голу собі в актив записали Олексій Овчинников і Михайло Шахов.

Статус-кво матчу був повернутий на 59-й хвилині матчу, коли одну за одною шайби закинули форварди «Кременчука» Севастян Карпенко і Гліб Кривошапкин.

Таким чином, «Кременчук» зміг завоювати три очки в першому матчі сезону на «Айсбергу», і з хорошим настроєм продовжує підготовку до матчу з «Донбасом», який відбудеться 21 січня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в матчах 30-го туру УХЛ «Донбас» розтрощив «Галицьких Левів» (9:1) і оновив рекорд чемпіонатів України за кількістю перемог поспіль - 28, а «Білий Барс» розібрався з МХК «Динамо» в Білій Церкві - 5:2.

ХК «Вовки» - «Кременчук» 3:7 (0:3; 1:2; 2:2)

Шайби: 0:1 Бойків (Кривошапкин), 04:05. 0:2 Кривошапкин (Шиманський, Гриценко - більш.), 13:59. 0:3 Наливайко (Карпенко, Козачук), 19:09. 0:4 Чернишенко (Красильников, Бойків), 20:15. 0:5 Грицько (Бойків, Красильников), 31:53. 1:5 Омельченко (Черемнов), 32:28. 2:5 Овчинников (Забулонов, Шахов - більш.), 54:05. 3:5 Шахов (Шапіро, Овчинников), 55:34. 3:6 Карпенко (Алексанян-Петрович, Рубан), 58:06. 3:7 Кривошапкин (Шиманський, Гриценко), 58:30.