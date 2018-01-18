"Бостон" продовжив серію без поразок в основний час ігор в НХЛ до 14 матчів

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі "Бостон Брюїнз" з рахунком 4:1 обіграв вдома "Монреаль Канадієнс", продовжив серію без поразок в основний час до 14 ігор (10-0-4) та по спортивному негостинно обійшовся з головним тренером "Канадієнс" Клодом Жюльєном, який приїхав в місто вперше після звільнення з "Брюїнз" в минулому році. Жюльєна, тренувавшого "Бостон" протягом 10 років, вітали відеороликом під час паузи в першому періоді, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Таких моментів ти в своєму роді боїшся, тому що вони емоційні і в той же час тобі треба зберігати емоції при собі, щоб керувати грою, - сказав Жюльєн. - Я ціную все, що клуб зробив для мене. Про команду, яка дала мені шанс працювати протягом 10 років, у мене залишилися лише теплі спогади".

"Монреаль" відкрив рахунок за 31 секунду після стартового вкидання, коли першу шайбу в НХЛ (не без допомоги рикошету) закинув Якуб Ержабек. Однак потім забивали лише господарі: Давид Пастрняк досить швидко зрівняв рахунок, у другому періоді Райан Спунер вивів "Бостон" вперед, а в третьому Бред Маршан і Давид Крейчі закріпили перевагу "Брюїнз".

В останній раз "Бостон" програвав в основний час 14 грудня "Вашингтону". Воротар "Брюїнз" Туукка Раск зробив 21 сейв і продовжив власну результативну серію до 15 ігор (13-0-2), перевершивши серію Андрія Василевського з 14 матчів. В останній раз він програвав в основний час 26 листопада в матчі з "Едмонтон".

У свою чергу, "Монреаль" зазнав третьої поразки поспіль.

В іншому матчі дня "Анахайм Дакс" обіграв "Піттсбург Пінгвінз" з рахунком 5:3.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

17 січня.

Бостон – Монреаль– 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 1 Ержабек (Байрон, Юдон), 1:1 – 6 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 22 Спунер (Дебраск, Крейчі), 3:1 – 43 Маршанд (Крюг, Бержерон), 4:1 – 56 Крейчі (Бэкес)

Анахайм – Піттсбург– 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 18 Малкін (Хагелін, Хернквист), 1:1 – 24 Ракелль (Фаулер, Бошемен), 2:1 – 25 Хенрік (Річі, Каші), 3:1 – 29 Вагнер (Фаулер, Сильверберг), 4:1 – 38 Каші, 4:2 – 48 Кессел (Шульц, Кросбі), 4:3 – 54 Гюнцель (Кросбі, Кессел), 5:3 – 59 Ліндхольм