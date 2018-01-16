"Колорадо" здобув сьому перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі "Колорадо Евеланш" з рахунком 3:1 переграв "Анахайм Дакс" і продовжив переможну серію до семи матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головним героєм зустрічі став воротар Джонатан Берньє, який відбив 33 кидка і подовжив особисту переможну серію до шести зустрічей. Саме Берньє в середині другого періоду зробив ключовий сейв, ключкою в падінні відбивши кидок Райана Кеслера. В атаці Нейтан Маккінон зробив рахунок 2:0, закинувши переможну шайбу. Маккіннон продовжив результативну серію до семи зустрічей (5+9=14).

"Це неймовірне спасіння стало поворотним моментом зустрічі, - сказав тренер "Евеланш" Джаред Беднар. - Ось така гра потрібна від голкіпера на щоденній основі. І зараз Берньє нам це дає".

Переможна серія стала для "Колорадо" найтривалішою з січня 2006 року, коли було виграно вісім матчів поспіль. Однак незважаючи на останні успіхи, в понеділок "Евеланш" лише змогли піти з останнього місця Центрального дивізіону. З іншого боку, до зони плей-офф залишилося всього два очки. Боротьба в центральному дивізіоні в цьому сезоні неймовірна.

У складі "Анахайма" не було дискваліфікованого на два матчі форварда Ендрю Когліано, який пропустив гру вперше в кар'єрі. Його серія обірвалася на позначці в 830 ігор - це четвертий по тривалості результат в історії НХЛ.

НХЛ.Регулярний чемпіонат.

15 січня.

Бостон – Даллас – 2:3 ВІД (0:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 23 Джонс (Річі, Элие), 0:2 – 28 Радулов (Бенн), 1:2 – 36 Хара (Неш, Макевой), 2:2 – 51 Спунер (Гжельчик, Крейчі), 2:3 – 63 Сегін (Клингберг).

Колорадо – Анахайм 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 9 Ньєто (Седерберг, Комо); 2:0 – 29 Маккіннон (Ландескуг); 2:1 – 32 Вагнер ( Браун, Менсон); 3:1 – 39 Вілсон (Джонсон, Керфут).

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 4 Тірні (Демело, Донський); 0:2 – 28 Гудроу (Діллон, Демело); 0:3 – 49 Бедкер (Тірні, Донський); 1:3 – 52 Льюїс (Кемпе, Габорік); 1:4 – 59 Торнтон (Влэшик, Браун).

Монреаль – Айлендерс ОТ 4:5 (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Бовилье (Барзэл); 0:2 – 6 Барзэл (Еберле); 1:2 – 8 Делорье (Ержабек); 2:2 – 12 Байрон (Шлемко); 2:3 – 22 Пелек (Еберле, Барзэл); 2:4 – 25 Таварес; 3:4 – 39 Друэн (Ержабек, Гальченюк); 4:4 – 53 Пачиоретті (Гальченюк, Петрі); 4:5 – 61 Таварес (Психіки).