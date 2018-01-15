"Білий Барс" оригінально відзначив перемогу в Українській хокейній лізі над "Кременчуком" (відео)
14:38, 15 січня 2018Хокей
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Матч завершився з рахунком 4:2.
"Кременчук" - "Білий Барс" / uhl.com.ua
Хокеїсти «Білого Барса» (Біла Церква) оригінально відзначили перемогу над «Кременчуком» в черговому матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, повідомляє офіційний YouTube-канал змагань.
Матч відбувся у суботу завершився з рахунком 4:2.
Як повідомляв УНІАН, "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Кременчуком" і закріпився на другому місці турнірної таблиці.
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