"Білий Барс" оригінально відзначив перемогу в Українській хокейній лізі над "Кременчуком" (відео)

Матч завершився з рахунком 4:2.

Хокеїсти «Білого Барса» (Біла Церква) оригінально відзначили перемогу над «Кременчуком» в черговому матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, повідомляє офіційний YouTube-канал змагань. Матч відбувся у суботу завершився з рахунком 4:2. Як повідомляв УНІАН, "Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Кременчуком" і закріпився на другому місці турнірної таблиці.

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