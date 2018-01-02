У США назвали склад хокейної збірної на Олімпіаду-2018

Під час проведення Зимової класики НХЛ, в якій зустрічалися "Рейнджерс" і "Баффало", було оголошено склад збірної США на Олімпійські ігри-2018.

Про це повідомляє Isport з посиланням на USA Hockey.

Капітаном команди став 38-річний Брайан Джіонта, на рахунку якого понад 1000 матчів у Національній хокейній лізі починаючи з 2001 року, однак який зараз знаходиться без клубу. Також знайшлося місце і п'ятьом гравцям, які виступають у студентській лізі NCAA. Зазначимо, що на Олімпіаді в Пхенчхані не зможуть зіграти хокеїсти, які виступають в НХЛ.

Читайте також"Рейнджерс" в овертаймі здобув перемогу над "Баффало" Зимової класики НХЛНа даний момент склад не є повним і ще може зазнати змін.

Воротар: Райан Запольські (Йокерит, КХЛ)

Захисники: Чод Біллінс (Лінчепінг, Швеція), Джонатон Блум (Сочі, КХЛ), Вілл Борген (університет Сент-Клод, NCAA), Метт Гілрой (Йокерит, КХЛ), Райан Гандерсон (Брюнес, Швеція), Боббі Сангінетті (Лугано, Швейцарія), Ноа Уелч (Векше, Швеція), Джеймс Вісневський (Кассель, Д2 Німеччина)

Нападники: Марко Аркобелло (Берн, Швейцарія), Кріс Бурк (Херші, АХЛ), Боббі Батлер (Мілуокі, АХЛ), Райан Донато (Гарвардський університет, NCAA), Брайан Джіонта (без клубу), Джордан Грінуей (Бостонський університет, NCAA), Чод Коларик (Мангайм, Німеччина), Брок Літтл (Давос, Швейцарія), Джон Маккарті (Сан Хосе Барракуда, АХЛ), Брайан (Йокерит, КХЛ), Гаррет Рв (Цуг, Швейцарія), Джим Слейтер (Фрібур, Швейцарія), Райан Стоу ("Спартак", КХЛ), Трой Террі (університет Денвера, NCAA).

Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в корейському Пхенчхані з 9-го по 25 лютого.