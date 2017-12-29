Юніорська збірна України з хокею здобула перемогу над Польщею на старті Турніру чотирьох націй

У Будапешті розпочався традиційний турнір «Кубок Чотирьох націй», участь у якому шостий рік поспіль бере юніорська збірна команда України. В стартовий день змагання підопічні Олега Ігнатьєва здобули вольову перемогу, у додатковий час здолавши однолітків з Польщі, повідомляє Федерація хокею України.

Синьо-жовті протягом усього матчу володіли ігровою та територіальною перевагою, проте першими пропустили. Під час чисельної переваги наша команда провалилася у обороні і Даміан Тичинскі відкрив рахунок у грі. Відігратися українці змогли лише під завісу зустрічі, коли своє вагоме бомбардирське слово сказав Дмитро Даниленко.

А у дебюті овертайму свій шанс використав Фелікс Морозов, принісши нашій команді перемогу.

У іншому матчі ігрового дня Угорщина «Білі» перемогла Угорщину «Червоних» з рахунком 4:3 (ОТ).

Сьогодні підопічні Олега Ігнатьєва поміряються силами з обома угорськими командами. А в суботу відбудуться фінал і матч за 3-є місце.

28 грудня 2017 року, 20:00. Будапешт

Польща U18 – Україна U18 – 1:2 ОТ (0:0; 1:0; 0:1; 0:1)

Склад збірної України: Оганджанян. Бачук – Табашник, Васильєв – Кругляков, Грицюк – Будько, Євтухов. Халін – Сиротенко – Морозов, Панов – Даниленко – Арабов, Середницький – Миклуха – Матейченко, Михальчук – Іващенко – Болотін.

Голи: 1:0. Тичинскі (36:51 – менш.), 1:1. Даниленко (Арабов, Іващенко, 56:01), 1:2. Морозов (Матейченко, Табашник, 60:48)