"Білий барс" здобув розгромну перемогу над "Галицькими левами" в чемпіонаті УХЛ

У Білій Церкві відбувся матч 25-го туру Української хокейної ліги, де «Білий Барс» приймав «Галицьких Левів».

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Гості побігли вперед вже зі стартового вкидання, і перший же кидок став результативним для «Галицьких Левів» – відзначився Богдан Арабов. Відразу після закинутої шайби "леви" відійшли до своїх воріт, а "барси" включили тиск, і результатом стала шайба Дмитра Даниленка, який "пробив" Владислава Вязовова з гострого кута.

Вперед «Білий Барс» вийшов на 17-й хвилині матчу, коли захисники "левів" залишили Євгена Тимченка одного прямо перед воротами – і нападник відправив шайбу у ворота з забійної позиції.

Другий період почався з того ж, чим закінчився перший – «Білий Барс» проводив атаку за атакою, що призвело до двох закинутих шайб у ворота "левів". Спочатку на 24-й хвилині відзначився Іван Панов, залишився один перед порожнім кутом воріт, а буквально через хвилину потужним кидком рахунок збільшив Максим Ядловський. «Галицькі Леви» мали кілька непоганих можливостей, і навіть пограли хвилину у форматі 5 на 3, але шайба вперто не йшла у ворота Сергія Люльчука.

Зате розігралися хокеїсти «Білого Барса». По черзі закинули Іван Панов, Євген Тимченко, Максим Ромахін і Микита Лесніков, причому Тимченко і Ромахін відзначилися в меншості! «Галицькі Леви» відповіли на таку активність шайбою Романа Кізло, але останнє слово у поєдинку залишилося за "барсами" – Владислав Куцевич і Руслан Ромащенко довели рахунок до 10:2.

Завтра в Дружківці відбудеться завершальний матч Української хокейної ліги в 2017 році – «Донбас» прийматиме «Кременчук».

Ще один матч 25-го туру між МХК «Динамо» і «Вовками» був перенесений на 10 січня.

«Білий Барс» - «Галицькі Леви» 10:2 (2:1; 2:0; 6:1)

Шайби: 0:1 Арабов (Арустамов, Муртищев), 01:05. 1:1 Даниленко (Куцевич, Лесніков), 08:00. 2:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник), 16:11. 3:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 23:05. 4:1 Ядловський (Даниленко, Лесніков), 24:20. 5:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 45:14. 6:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник - менш.), 57:18. 7:1 Ромахін (Сеник, Ядловський - менш.), 58:46. 8:1 Лесніков (Табашник, Даниленко - шостий польовий гравець), 50:40. 8:2 Кізло (Сірченко), 51:28. 9:2 Куцевич (Лесніков, Даниленко), 51:38. 10:2 Ромащенко, 57:40.