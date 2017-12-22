"Піттсбург" в серії буллітів обіграв "Коламбус", "Даллас" розгромив "Чикаго" в НХЛ

Відбулися чергові матчі регулярної першості НХЛ.

Напередодні відбулися кілька матчів в рамках регулярного чемпіонату НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань.Більшість зустрічей не завершилисяв основний час, продовжившись овертаймами і серіями буллітів. Піттсбург – Коламбус – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 27 Дюбуа (Карлссон, Панарін), 1:1 – 42 Хернквист (Летанг, Кессел), 2:1 – 55 Малкін (Кросбі), 2:2 – 56 Панарін (Дюбуа, Джонс) Айлендерс – Анахайм – 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 8 Ліндхольм (Гецлаф, Кольяно), 0:2 – 9 Каші (Річі, Менсон), 1:2 – 25 Барзел (Таварес, Бейлі), 1:3 – 32 Ліндхольм (Гецлаф), 2:3 – 36 Таварес (Барзел, Бейлі), 3:3 – 45 Таварес (Ледді, Бейлі), 4:3 – 47 Ледд (Мейфілд, Еберле), 4:4 – 58 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 4:5 – 64 Ліндхольм (Каші, Гецлаф) Нью-Джерсі – Рейнджерс – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 7 Мур (Палмієрі, Хишир), 1:1 – 9 Весі (Деарне, Кері), 1:2 – 11 Холден (Бучневич, Крайдер), 2:2 – 36 Колман (Сантіні), 2:3 – 41 Гейс (Зукарелло-Асен, Сміт), 3:3 – 51 Бойл (Палмієрі, Хол) Бостон – Вінніпег – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 48 Крюг, 1:1 – 49 Лайні (Літтл, Елерс) Тампа-Бей – Оттава – 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 6 Райан, 1:1 – 31 Джонсон (Хедман, Кучеров), 1:2 – 34 Сісі (Клаессон, Брассар), 2:2 – 35 Гурде (Кіллорн, Конахер), 2:3 – 45 Брассар (Стоун, Карлссон), 3:3 – 51 Намесников (Кучеров, Хедман) Нешвілл – Кароліна– 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 1 Райан (Скіннер, Хеніфін), 0:2 – 3 Ліндхольм (Фолк, Скіннер), 0:3 – 4 Хеніфін (Райан, Вільямс), 0:4 – 6 Раск (Хеніфін, ван Римсдайк), 1:4 – 15 Фіала (Суббан) Даллас – Чикаго– 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 17 Бенн (Хем'юс, Еліє), 2:0 – 21 Руссель (Патерин, Хем'юс), 3:0 – 25 Сегін (Клінгберг, Спецца), 4:0 – 36 Сегін (Шор) Едмонтон – Сент-Луїс– 3:2 (0:0, 0:0, 3:2) Шайби: 0:1 – 49 Томпсон (Штястни, Парайко), 1:1 – 50 Каммаллері, 1:2 – 53 Берглунд (Пьєтранжело, Шенн), 2:2 – 56 Макдевід (Лучич, Драйзайтль), 3:2 – 59 Каджула (Маруна, Нюджент-Хопкінс) Лос-Анджелес – Колорадо – ОТ 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 31 Ландескуг (Рантанен, Маккіннон), 1:1 – 50 Мартінес (Ендрофф, Мітчелл), 2:1 – 60 Браун Сан-Хосе – Ванкувер – 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 1 Гадбренсон (Віртанен), 1:1 – 11 Торнтон (Бернс, Лабанк), 2:1 – 25 Майєр (Лабанк, Демело), 3:1 – 26 Торнтон (Лабанк, Павелскі), 3:2 – 28 Віртанен (Бьєга, дель Зотто), 3:3 – 36 Босер (Ганьє, Бьєга), 4:3 – 38 Гертл (Торнтон, Павелскі), 4:4 – 42 Д. Седін (Ерікссон, Х. Седін), 5:4 – 61 Лабанк (Гертл)

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