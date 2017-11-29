"Тампа Бей" повернулася на перше місце в загальній таблиці НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися 10 матчів, в центральному з яких "Тампа Бей Лайтнінг" обіграла "Баффало Сейбрз" і повернулася на 1-е місце у загальній таблиці ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Тампа" в гостях з рахунком 2:0 обіграла "Баффало", перервавши серію з двох поразок.

Воротар Андрій Василевський оформив другий шатаут в сезоні, зробивши 34 сейва, Михайло Сергачев забив переможний гол, а захисник Ден Джирарді відзначився першою шайбою в сезоні.

"Лайтнінг" повернули собі перше місце в загальній таблиці, на один бал випередивши "Сент-Луїс".

"Баффало" програв в дев'ятий раз за 10 матчів і вперше за три роки не зміг забити у двох іграх поспіль.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

28 листопада.

Баффало – Тампа-Бей– 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 16 Сергачев (Палат, Джонсон), 0:2 – 32 Джирарди (Кучеров, Намісників)

Айлендерс – Ванкувер– 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Ледд (Таварес, Пелек), 1:1 – 6 Ванек (Ганьє, Ерікссон), 2:1 – 16 де Хаан (Куїні, Хо-Сенг), 3:1 – 17 Еберле (Бойчак, Барзэл), 4:1 – 23, 4:2 – 26 Хорват (Танев), 5:2 – 53 Таварес (Пелек,)

Рейнджерс – Флорида– 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 5 Барков (Йэндл, Юбердо), 0:2 – 9 Макгинн (Бьюгстэд), 0:3 – 16 Хейлі (Сивиур, Йэндл), 1:3 – 24 Міллер (Шей, Зукарелло-Асен), 1:4 – 28 Юбердо (Уигар, Метісон), 2:4 – 29 Бучневич (Деарнэ, Крайдер), 3:4 – 31 Крайдер (Деарнэ, Бучневич), 4:4 – 53 Крайдер (Бучневич, Деарнэ), 4:5 – 58 Мальгін (Юбердо, Пысик)

Філадельфія – Сан-Хосе– 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Жиру (Макдоналд, Ворачек), 1:1 – 10 Тірні (Діллон, Бернс), 1:2 – 18 Торнтон (Кутюр, Павелскі), 1:3 – 36 Влэшик (Браун, Кутюр)

Коламбус – Кароліна – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Андерсон (Веренски, Дюбуа), 1:1 – 7 Хэнифин (Скіннер, Райан), 2:1 – 23 Веренски (Мілано, Веннберг), 2:2 – 50 Макгинн (Джурис, Піску)

Детройт – Лос-Анджелес– 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 14 Грін (Хелм, Нільсен), 1:1 – 37 Браун (Фолин, Копітар), 1:2 – 39 Копітар (Мартінес, Дауті), 1:3 – 40 Кемпе (Фантенберг, Льюїс), 1:4 – 52 Копітар (Маззин, Дауті)

Нешвілл – Чикаго– 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Форсберг (Джохансен, Арвідссон), 1:1 – 5 Уинджелс (Шарп, Дебринкат), 2:1 – 23 Уотсон (Ірвін, Битетто), 3:1 – 42 Йосі (Терріс), 3:2 – 49 Боума (Рутта, Хейден)

Калгарі – Торонто– 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 18 Полак, 0:2 – 32 Зайцев (Меттьюс, Хайман), 0:3 – 41 Кадрі (Ст. Нюландер), 1:3 – 45 Стоун (Брауера, Беннетт), 1:4 – 59 Комарів

Едмонтон – Арізона – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 6 Фішер (Будинок, Дворак), 1:1 – 16 Кэссиан (Летесту), 1:2 – 39 Екман-Ларссон (Келлер, Будинок), 2:2 – 54 Беннінг (Лучич, Рассел), 3:2 – 65 Нюджент-Хопкінс

Вегас – Даллас– 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 32 Факсу (Патерин, Хем'юс), 0:2 – 39 Факсу (Питлик, Руссель), 0:3 – 39 Факсу (Річі, Сміт)