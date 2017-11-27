"Донбас" обіграв "Галицьких Левів" в чемпіонаті УХЛ

Хет-трик оформив форвард донецької команди Віталій Лялька.

У понеділок ввечері відбувся один поєдинок в рамках Української хокейної ліги. У Новояворівську "Галицькі Леви" програли чинному чемпіону України "Донбасу" з рахунком 3:5. Про це повідомляє сайт УХЛ. Нападник "Донбасу" Віталій Лялька оформив хет-трик. Донецька команда має максимально можливу кількість очок у регулярній першості. Галицькі Леви — Донбас 3:5 (1:3, 2:2, 0:0) Шайби: 03:03 Лялька (Захаров, Жовнір — більш.) — 0:1; 11:09 Лялька (Захаров, Костіков) — 0:2; 18:29 Ратушний (Генералов, Кізло) — 1:2; 19:18 Захаров (Лялька) — 1:3; 24:19 Коренчук (буліт) — 1:4; 26:15 М. Двірник (Генералов, Кізло) — 2:4; 27:39 Сірченко (Брага, Середа) — 3:4; 32:24 Лялька (Захаров, Влад) — 3:5

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