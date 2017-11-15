Багаторічний голова Міжнародної федерації хокею Фазель піде у відставку в 2020 році

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель заявив, що піде у відставку в 2020 році, коли закінчиться термін його повноважень. Про це стало відомо після його заяви на конференції в Торонто, повідомляє "Чемпіонат".

Швейцарський функціонер керує IIHF вже 26 років (чотири терміни). У 1994 році на генеральному конгресі у Венеції він був вперше обраний на свою посаду, а на момент відставки Фазелю виповниться 70 років.

З 1972-го по 1982 рік Фазель працював хокейним арбітром (37 міжнародних матчів), потім був головою суддівської комісії та комітету арбітрів. За час його президентства Міжнародна федерація хокею досягла угоди з НХЛ, і в 1998 році хокеїсти заокеанської ліги вперше в історії взяли участь в Олімпійських іграх.