"Вашингтон" обіграв по буллітам "Едмонтон", "Чикаго" в результативній грі НБА поступився "Нью-Джерсі"

У Національній хокейній лізі напередодні відбулися три матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт ліги.

У результативному матчі "Нью-Джерсі" обіграв на виїзді "Чикаго" з рахунком 7:5. У складі переможців хет-трик оформив Майлз Вуд, який відзначився на 4-й, 18-й і 43-й хвилинах. Відзначимо, що "Чикаго" вів уже в першому періоді - 4:1, але потім втратив солідну перевагу і в результаті програв.

Чикаго – Нью-Джерсі– 5:7 (4:2, 1:4, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Анісімов (Кейн, Рутта), 1:1 – 3 Вуд (Хол, Стеффорд), 2:1 – 13 Дебринкат (Шмальц), 3:1 – 16 Рутта, 4:1 – 17 Керо (Боума), 4:2 – 17 Вуд (Сантіні, Заха), 4:3 – 23 Грін (Колман, Ноусен), 4:4 – 26 Хішир, 4:5 – 32 Хол (Грін, Хішир), 4:6 – 37 Гіббонс (Вуд), 5:6 – 39 Кейн (Шмальц, Рутта), 5:7 – 42 Вуд (Хішир, Братт)

Вашингтон – Едмонтон – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 41 Хайра (Строум, Пакаринен), 1:1 – 45 Орлов (Боуї, Вілсон)

Анахайм – Тампа-Бей– 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 29 Намісников (Стемкос, Кучеров), 1:1 – 43 Сильверберг (Кольяно, Вагнер), 1:2 – 47 Браун (Келлахан, Куніц)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе– 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 8 Браун (Дауті, Копітар), 1:1 – 45 Карлссон (Кутюр), 1:2 – 52 Уорд (Райан, Гудроу)