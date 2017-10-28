"Донбас" обіграв "Кременчук" у центральному матчі дня УХЛ

У Дружківці (Донецька область) завершився центральний матч туру Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Кременчук" і обіграв принципового суперника, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Домашня серія «Донбасу» у жовтні завершилася зустріччю з принциповим суперником – на Льодову арену «Альтаїр» прибув «Кременчук». Старт поєдинку вийшов напруженим для донеччан – перша ланка "городян" змогла відкрити рахунок в матчі першим кидком вже на 23-й секунді.

Закинувши швидку шайбу, надалі команда Олександра Савицького зробила ставку на контратаки, в першу чергу, намагаючись зберегти свої ворота "сухими". І незважаючи на кілька серйозних моментів, Микита Петленко зміг зберегти мінімальну перевагу своєї команди.

Довгий час гра у другому періоді проходила за сценарієм «Кременчука» – швидкі контратаки і максимальна зібраність в обороні. Ця тактика дала збій на 35-й хвилині, коли Ілля Коренчук викотився на ворота Петленко і впевнено спрямував ігровий снаряд у сітку – 1:1, і в третьому періоді командам належало все починати спочатку.

Заключний відрізок зустрічі вийшов дуже напруженим – при такому рахунку будь-яка помилка могла вирішити результат зустрічі. Розуміючи це, донеччани намагалися по максимуму навантажувати оборону «Кременчука», і в середині періоду це принесло плоди. Віктор Захаров здорово відібрав шайбу, викинув її на Костикова, отримав пас у відповідь і пробив точно під штангу воріт Петленко. А за 18 секунд Ілля Коренчук, відібравши шайбу біля правого кола вкидання, невідпорно пробив по воротах "городян".

«Донбас» - «Кременчук» 3:1 (0:1; 1:0; 2:0)

Шайби: 0:1 Карпенко (Чернишенко), 00:24. 1:1 Коренчук (Александров), 34:08. 2:1 Захаров (Костіков), 49:49. 3:1 Коренчук, 50:08.

«Галицькі Леви» - «Білий Барс» 1:5 (0:2; 0:1; 1:2)

Шайби: 0:1 Куцевич (Даниленко), 01:22. 0:2 Ромащенко (Бондаренко, Лісників), 13:51. 0:3 Сеник (Печерських, Ромащенко), 32:34. 1:3 Генералів (Двірник, Чобанян), 40:17. 1:4 Куцевич (Табашник), 44:32. 1:5 Табашник, 57:17.

МХК «Динамо» - ХК «Вовки» 8:3 (1:1; 2:2; 5:0)

Шайби: 1:0 Мартишко (Олійник, Чердак), 04:09. 1:1 Нікітін (Черемнов), 13:10. 2:1 Чердак (Олійник - більш.), 20:42. 2:2 Шапіро (Овчинников), 26:53. 3:2 Чердак (Олійник), 27:37. 3:3 Шахов (Шапіро, Овчинников), 35:04. 4:3 Максименко (Горище, Олійник - більш., 46:30. 5:3 Піддубний (Олійник, Чердак), 47:31. 6:3 Максименко (Олійник, Мартишко), 50:27. 7:3 Чердак (Максименко), 57:39. 8:3 Максименко (Олійник - менше і менше.), 59:23.