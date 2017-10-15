"Філадельфія" в НХЛ розгромила "Вашингтон", "Чикаго" лише в овертаймі здолав "Нешвілл"

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі. "Монреаль" на останній хвилині основного часу поступився на своєму майданчику "Торонто" - 3:4. Ця ж хвилина стала вирішальною у супертриллері "Міннесоти" і "Коламбуса" (5:4 - на користь "Блю Джекетс").

А у зустрічі з "Чикаго" і "Нешвілла" переможець визначився в овертаймі. Гол Саада приніс успіх "Чикаго" - 2:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Найбільший рахунок був зафіксований у поєдинку "Філадельфії" і "Вашингтона": господарі закинули 8 шайб у ворота столичної команди.

Вінніпег – Кароліна– 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 13 Літтл (Лайне, Елерс), 1:1 – 15 Скіннер (Вільямс, Хеніфін), 2:1 – 46 Елерс (Бафлін, Уілер).

Монреаль – Торонто– 3:4 (2:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Петрі (Лехконен, Друен), 1:1 – 7 ван Римсдайк, 1:2 – 8 Меттьюс, 2:2 – 16 Гальченюк (Юдон), 3:2 – 31 Друен (Алзнер), 3:3 – 32 Марло (Кадрі), 3:4 – 60 Меттьюс (В. Нюландер).

Тампа-Бей Сент-Луїс– 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 28 Джонсон (Пойнт, Сергачов), 2:0 – 46 Кучеров (Стемкос, Намісників), 2:1 – 56 Тарасенко (Шенн, Шварц).

Рейнджерс – Нью-Джерсі– 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 25 Неш (Деарне), 1:1 – 30 Хенрік (Гіббонс), 1:2 – 36 Вуд (Бутчер, Лавджой), 1:3 – 41 Стеффорд (Хишир, Бутчер), 2:3 – 59 Шаттенкірк (Міллер).

Філадельфія – Вашингтон– 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 7 Кутюр'є (Жиру, Ворачек), 1:1 – 9 Врана (Карлсон, Кузнєцов), 2:1 – 18 Лоутон, 3:1 – 23 Сіммондс (Гостисбеєр, Ворачек), 4:1 – 30 Жиру (Ворачек, Кутюр'є), 4:2 – 30 Бекстрем (Орпик, Оши), 5:2 – 37 Філппула (Сіммондс, Уіл), 6:2 – 48 Лоутон (Проворов), 7:2 – 49 Кутюр'є (Гостисбеєр, Жиру), 8:2 – 55 Жиру (Гостисбеєр, Меннінг).

Піттсбург – Флорида– 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 6 Кросбі (Летанг, Кессел), 1:1 – 25 Юбердо (Дадонов), 2:1 – 26 Маккегг (Кюнхакль), 2:2 – 28 Юбердо (Йэндл, Дадонов), 3:2 – 33 Хернквіст (Раст, Мяяття), 4:2 – 41 Кросбі (Ширі, Летанг), 4:3 – 46 Екблад (Макгінн, Трочек).

Даллас – Колорадо– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 20 Бенн (Сегін), 2:0 – 39 Сегін (Бенн, Шор), 2:1 – 41 Дюшен (Уілсон, Беррі), 3:1 – 59 Линделль (Джонс, Шор).

Міннесота – Коламбус– 4:5 (1:1, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 15 Е.Стаал (Дамба, Стюарт), 1:1 – 16 Веренскі (Панарін, Веннберг), 2:1 – 22 Енніс (Сутер, Сперджен), 3:1 – 25 Ферраро (Мітчелл), 3:2 – 27 Савар (Фоліньо, Бьоркстранн), 4:2 – 41 Енніс (Сутер, Койву), 4:3 – 42 Еткінсон (Панарін, Джонсон), 4:4 – 56 Андерсон (Калверт, Савар), 4:5 – 60 Веннберг (Джонс, Панарін).

Чикаго – Нешвілл– 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 38 Форсберг (Суббан, Хартнелл), 1:1 – 54 Шарп (Френсон, Хейден), 2:1 – 63 Саад (Кіт, Кейн).

Аризона – Бостон– 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Шайби: 1:0 – 15 Кемпе (Шенн, Дюклер), 1:1 – 16 Пастрняк (Карло, Хара), 1:2 – 21 Дебраск (Макевой, Крейчі), 1:3 – 25 Хара (Пастрняк, Маршанд), 1:4 – 36 Маршанд (МакКуайд, Хара), 1:5 – 56 Шаллер (Курали, Хейнен), 2:5 – 56 Екман-Ларссон (Степан, Демерс), 2:6 – 58 Бьорк (Дебраск, Хейнен).

Ванкувер – Калгарі– 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 11 Джордано (Брауера, Хемілтон), 1:1 – 17 Дорсетт (дель Зотто, Бурмистров), 1:2 – 30 Хемонік (Монахан, Фролік), 1:3 – 37 Хемілтон, 1:4 – 50 Годро (Броді, Ягр), 2:4 – 50 Босер (Пуліо, Берча), 2:5 – 51 Хемілтон (Ткачак).

Едмонтон – Оттава– 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Шайби: 0:1 – 6 Хоффман (Фанюф, Пайетт), 0:2 – 9 Брассар (Шабо, Стоун), 0:3 – 23 Хоффман (Берроуз, Терріс), 0:4 – 41 Терріс (Стоун, Сміт), 0:5 – 43 Уайдман (Сміт, Хоффман), 0:6 – 48 Терріс (Кондон), 1:6 – 51 Ларссон (Ямамото, Макдевід).

Лос-Анджелес – Баффало– 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 0:1 – 15 Гиргенсонс (Маккейб, Айкел), 1:1 – 27 Браун (Дауті, Картер), 2:1 – 47 Тоффолі (Фантенберг, Маззін), 2:2 – 49 Айкел (Помінвілл, Кейн), 3:2 – 58 Дауті (Копітар, Мартінес), 4:2 – 59 Пірсон (Картер, Тоффолі).

Сан-Хосе – Айлендерс– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Лабанк (Влешик, Бедкер), 1:1 – 17 (Пелек, Еберле), 1:2 – 26 Нелсон (де Хаан, Хо-Сенг), 1:3 – 58 Клаттербак (Сизикас, Кульомін).