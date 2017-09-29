"Кременчук" насилу обіграв "Галицьких Левів" у єдиному матчі дня УХЛ

У Броварах на льоду ТРЦ "Термінал", завершився стартовий матч 7-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" обіграв "Галицьких Левів" з Новояворівська, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:4.

Номінальні господарі льоду (арена в Кременчуці знаходиться на реконструкції) відкрили рахунок вже на 7-й хвилині гри, але ще до кінця першого періоду не тільки пропустили шайбу у відповідь, але й опинилися в ролі наздогоняючих - 1:2.

Другий період "Кременчук" виграв з рахунком 2:0 і вийшов вперед в загальному рахунку, а в третьому обмінявся з суперниками - по дві закинуті шайби.

Інші матчі туру - "Білий Барс"-"Вовки" і "Донбас"-"Динамо" відбудуться в суботу, 30 вересня.

Кременчук - Галицькі Леви - 5:4

1:2 | 2:0 | 2:2

Шайби:

Період 1

Кременчук - Богдан Наливайко (Антон Бойків) 6:47

Галицькі Леви - Михайло Чіканцев (більшість) (Богдан Арабів, Валентин Сірченко) 15:28

Галицькі Леви - Микола Двірник (Ілля Генералів) 16:48

Період 2

Кременчук - Дмитро Чорний (більшість) (Олександр Горлушко) 7:17

Кременчук - Дмитро Чернишенко (Антон Бойків, Гліб Кривошапкин) 10:01

Період 3

Кременчук - Гліб Кривошапкин (більшість) (Олександр Бойових) 3:42

Галицькі Леви - Всеволод Толстушко (більшість) (Микола Двірник, Ростислав Тонковид) 7:55

Кременчук - Севастян Карпенко (Антон Бойків, Дмитро Чернишенко) 10:47

Галицькі Леви - Всеволод Толстушко (більшість) (Ілля Генералів, Михайло Чіканцев) 18:34