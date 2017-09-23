"Донбас" обіграв "Білий Барс" у матчі лідерів чемпіонату України з хокею

У Білій Церкві завершився центральний матч 5-го туру Української хокейної ліги, де у грі лідерів чемпіонату, команд, які виграли всі 4 попередні ігри, "Донбас" обіграв "Білий Барс", повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Гра завершилася з рахунком 2:3.

Перше ж видалення гравця «Білого Барса» не принесло успіху «Донбасу» – нагадаємо, що білоцерківська команда володіє найкращим відсотком нейтралізації більшості серед команд УХЛ. Однак донецька команда продовжила атакувати, і за п'ять хвилин Микита Коваленко проїхав за воротами, і вирізав відмінну передачу "крізь" захисників «Білого Барса», після чого Владиславу Луговому залишалося лише підставити ключку і відправити шайбу у ворота.

Буквально миттєво "барси" мали чудову нагоду відігратися, коли спочатку пішов нападник «Донбасу» Ярослав Свищев, а за півтори хвилини донеччани заробили ще один штраф – на цей раз за порушення чисельного складу. Однак у форматі 5х3, не маючи перевагу в одного гравця, «Білий Барс» не зміг відігратися.

Свій шанс «Білий Барс» реалізував на 7-й хвилині другого періоду. Ілля Сеник перехопив шайбу, і відправив її акуратно в дальній верхній кут воріт Богдана Дяченко, зрівнявши таким чином рахунок у матчі.

«Донбас» володіє кращою реалізацією більшості в УХЛ, і ця зброя спрацювала наприкінці другої 20-хвилинки – після кидка Юрія Шпака шайба відлетіла від борту, а Віталій Лялька успішно зіграв на добиванні.

Перевагу своєї команди донеччани зміцнили на 43-й хвилині зустрічі, коли Іван Савченко увійшов у зону, і прицільним кидком відправив шайбу в кут воріт Юрія Краснопольського.

Але білоцерківська команда вперто йшла вперед, і за 10 хвилин спіймала свій шанс. Після сильного кидка Руслана Ромащенка відмінно зіграв на добиванні кращий бомбардир нинішнього чемпіонату Микита Лісників, і скоротив розрив у рахунку до однієї шайби.

На останніх хвилинах зустрічі обидві команди мали чудові шанси відзначитися у воротах суперника, а Костянтин Буценко навіть випустив шостого польового гравця – але результат матчу змінити не вдалося. Таким чином, донецька команда стає одноосібним лідером турнірної таблиці, однак наступний матч між «Білим Барсом» та «Донбасом» пройде в Дружківці вже 28 вересня, і можливо після нього команди знову зрівняються за набраними очками.

Таким чином, "Донбас" вийшов в одноосібні лідери УХЛ - 15 очок з 15 можливих. У "Білого Барса" залишилося 12 балів на рахунку.

Інший матч п'ятого туру між «Галицькими Левами» та «Вовками» відбудеться вже завтра о 18:00, а «Кременчуг» зіграє з МХК «Динамо» 5 лютого.

«Білий Барс» - «Донбас» - 2:3 (0:1; 1:1; 1:1)

Шайби: 0:1 Луговий (Коваленко), 06:52. 1:1 Сеник, 26:45. 1:2 Лялька (Шпак, Кузьмик - більш.), 36:19. 1:3 В. Савченко (Новіков, Свищев), 45:11. 2:3 Лісників - більш., 53:21.