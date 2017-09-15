"Кременчук" закинув "Вовкам" 7 шайб і розгромив броварську команду

ХК «Кременчук» у стартовому матчі 3-го туру Української хокейної ліги розгромив у броварському «Терміналі» «Вовків», повідомляє офіційний сайт турніру з посиланням на прес-службу ХК "Кременчук".

Матч завершився з рахунком 7:1.

Це була перша номінально «домашня» гра «городян» в сезоні, так як СК «Айсберг» у Кременчуці знаходиться на реконструкції. Цікаво, що «Термінал» - офіційне «лігво» і «вовків» в УХЛ.

Поєдинок складався для кременчужан не так легко, як можна судити за рахунком – вони першими пропустили і програли перший період 0:1. Шапіро відкрив рахунок за півтори хвилини до закінчення періоду.

Читайте також"Донбас" виграв перший матч нового сезону УХЛПісля перерви глядачі побачили зовсім іншу гру підопічних Олександра Савицького, які п'ять разів вразили ворота Хоніна. Спочатку Тимур Гриценко реалізував чисельну перевагу в два гравці, а потім у більшості 5 на 4 Дмитро Чернишенко вивів «Кременчук». Ще двічі у другому періоді «городяни» покарали броварчан за порушення після кидків Антона Бойкова і Богдана Наливайко, а між їх голами шайбу закинув Данило Козачук. На перерву команди пішли за рахунку 5:1.

У заключному періоді кременчужани знову закинули у більшості – Микита Савицький підправив шайбу на п'ятачку, закинувши свою першу шайбу в УХЛ за кременчужан. Крапку в матчі поставив Антон Бойків, який оформив дубль.

«Кременчуг» - ХК «Вовки» 7:1 (0:1; 5:0; 2:0)

Шайби: 0:1 Шапіро, 18:25. 1:1 Гриценко (Бойків, Грицько – більш. 5х3), 20:25. 2:1 Чернишенко (Грицько, Алексанян-Петрович - більш.), 26:02. 3:1 Бойків (Шиманський - більш.), 27:20. 4:1 Козачук (Карпенко), 31:51. 5:1 Наливайка (Алексанян-Петрович - більш.), 39:22. 6:1 Савицький (Горлушко, Бойків - більш.), 49:08. 7:1 Бойків (Чернишенко, Карпенко), 59:54.