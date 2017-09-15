Обвинувачені у договірному матчі українські хокеїсти дискваліфіковані IIHF

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) відсторонила від участі в будь-яких змаганнях під егідою організації двох українських гравців - Едуарда Захарченко та Володимира Вареводу і почала розслідування на предмет порушення Кодексу поведінки ІІХФ, повідомляється на офіційному сайті організації.

Дискваліфікація діє з 14 вересня 2017 року. Раніше аналогічне рішення було прийнято Федерацією хокею з шайбою України, нагадали в релізі IIHF.

Міжнародна федерація буде розслідувати передбачуване порушення Кодексу поведінки IIHF. Обидва гравці могли взяти участь у спробі забезпечення фіксованого результату матчу Чемпіонату світу-2017 і тому були дискваліфіковані на території України після розслідування Федерації хокею України та національної поліції.

Читайте такожРада ФХУ рекомендував дискваліфікувати гравців, яких підозрюють у "зливі" матчу Кореї на ЧС-2017Інцидент стався на чемпіонаті світу IIHF, в рамках турніру групи A1 у Києві, в останній грі - 28 квітня між Кореєю та Україною. Гравці, як стверджується, були залучені до спроби забезпечити фіксований результат матчу, в якому збірна України повинна була програти з різницею в 2 шайби. Тим не менше, гра закінчилася перемогою збірної Кореї з рахунком 2:1 у серії булітів (основний час завершився внічию, 1:1).

Після розгляду всіх наявних доказів і звітів, у тому числі доказів збільшення ставок на програш української команди з різницею в дві і більше шайби, IIHF вирішив відкрити розслідування відносно передбачуваних порушень гравців і просить ФХУ посприяти повній співпраці гравців з IIHF.

Як повідомляв УНІАН, а серпні гравців української команди Захарченка і Вариводу звинуватили в спробі здачі матчу ЧС-2017 збірній Кореї.

Пізніше ФХУ рекомендувала дискваліфікувати гравців.