Українську хокейну лігу звинуватили в підтасовуванні документів і незаконній відмові в участі в лізі команди

Голова Всеукраїнського об'єднання «Хокейна громадськість України» Сергій Супрун звинуватив Українську хокейну лігу та Федерацію хокею України в незаконній відмові в участі в лізі команди «U 25+», повідомляє Sport.ua.

«Сьогодні, ми дізналися про підтасовування документів, а саме про погодження регламенту УХЛ заднім числом, що підпадає під ознаки статті 190 (шахрайство), 358 (підробка документів) і 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України. Ми, команда «U 25+» вважаємо, що це було зроблено навмисно з метою не допустити нашу команду до участі в ЧУ і прикрити «зад» УХЛ і ФХУ. Ми звернемося в правоохоронні органи з заявою про злочин, Мінмолоді з вимогою розглянути діяльність ФХУ і можливо розірвати з нею договір, і в суд про порушення прав нашої команди грати в ЧУ», - написав у Facebook Сергій Супрун.

Крім того, наводиться відео, що датується 31 серпня, де виконавчий директор ФХУ говорить про те, що регламент УХЛ ще не підписаний.

Як повідомляв УНІАН, раніше УХЛ заявила про введення вікового ліміту в чемпіонаті України, який забороняє участь у лізі гравцям старше 1993 року народження. Враховуючи, що ця норма регламенту суперечить українському і міжнародному трудовому кодексу, в УХЛ її прийняли неофіційно.

Нещодавно, заявка клубу «U 25+» для участі в турнірі не була прийнята через те, що клуб нібито подав заявку вже після того, як був затверджений регламент турніру.