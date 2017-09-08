Лукашенко про білоруських хокеїстів: Кому наш мотлох потрібен?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білоруські хокеїсти ніде не затребувані, повідомляє Трибуна.

«Треба залучати молодь, яка ще не забула, що таке спорт. Не треба нікого вмовляти. Мені кажуть: «Ах, мало платимо хокеїстам! Вони всі поїдуть. Слухайте, кому наш мотлох потрібен? Ось вони в чемпіонаті Білорусі виступають. А Асташевич приходить і у нього руки тремтять хоч і сам хокеїст: «Вони роз'їдуться». Ну, хай їдуть! Вже Шапіро зрозумів, що вони нікому не потрібні. Нам треба звертати увагу на тих і підтримувати їх, хто поїде і дасть результат. Так ми і готові їх підтримувати. І підтримуємо! І немаленькі гроші будемо платити.

А те, що вони показують у чемпіонаті Білорусі... Скільки вони працюють – стільки ми їм платимо. Навіть ще зайве платимо. Я вже говорив, що у нас деякі тренери отримують за 19 тисяч доларів в місяць. І таких було чимало, хто менше і, хто більше.

19 тисяч! Якби Кобяков почув це в минулому році, то він би прийшов до мене і сказав: «Та я не буду працювати за такі гроші!». Тому що він за рік заробляв стільки.

А результат... Ось він: «Динамо» Мінськ, збірна. В даному випадку з хокею. Або у футболі – там ще крутіше. Не шкода грошей. Праця спортсменів – жахливий працю. Грошей не шкода. Але того, хто дає результат і трудиться. Тому треба дивитися на Канаду, США. Там у такому ж чемпіонаті платять, щоб не помер з голоду. І то не всім. Тому вони і грають в космічний хокей. Іспанці – в космічний футбол. А платять там тільки тим, хто приносить гроші. Розумієте? Тому я всім дав команду: Нехай їдуть, але повернуться і витратять більше. А той, хто в країні залишився і кує славу для країни – от ми їм і безкоштовно повинні щось дати. І підтримати, – сказав Лукашенко в ефірі програми «Панорама» на телеканалі Білорусь 1.

Як повідомляв УНІАН, збірна Білорусі з хокею не потрапила на Олімпіаду-2018 в Пхенчхан. Це будуть другі Ігри, які пропустить команда цієї країни.