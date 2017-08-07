У НХЛ визначили десятку кращих голкіперів Ліги

Офіційний сайт НХЛ обрав 10-ку найсильніших кіперів, що виступають зараз у Лізі.

До старту сезону сайт НХЛ планує визначити кращих хокеїстів на кожній позиції, а почати було вирішено з десятки найсильніших на цей момент воротарів чемпіонату.

На перше місце експерти визначили стража воріт "Монреаля" Кері Прайса, який ще не виграв Кубок Стенлі, але своєю стабільною грою дає команді шанс. Цікаво, що в позаминулому сезоні, коли Прайс отримав травму і пропустив майже весь чемпіонат, "Канадієнс" провалили виступу і не вийшли в плей-офф.

На другому місці йде голкіпер "Вашингтона" Брейді Холтбі. Він, як і Прайс, ще не вигравав Кубок Стенлі, однак є зразком стабільної гри, особливо це стосується регулярного сезону. У кожному з трьох останніх сезонів Холтбі виграв мінімум по 41 матчу.

Трійку замикає воротар "Коламбуса" Сергій Бобровський. У минулому сезоні його команда виграла рекордні для себе 16 матчів поспіль, а 14 перемог у цій серії здобув якраз Бобровський.

У Топ-10 воротарів НХЛ потрапили Кері Прайс (Монреаль), Брейді Холтбі (Вашингтон), Сергій Бобровський (Коламбус), Метт Мюррей (Піттсбург), Деван Дубнік (Міннесота), Джонатан Квік (Лос-Анджелес), Кем Талбо (Едмонтон), Хенрік Лундквіст (Нью-Йорк Рейнджерс), Мартін Джонс (Сан-Хосе) і Пекка Рінне (Нешвілл).