ХК "Кривбас" відмовляється від участі в чемпіонаті УХЛ на наступний сезон

Хокейний клуб «Кривбас» не візьме участь у чемпіонаті України сезону Української хокейної ліги 2017/2018, повідомив на своїй сторінці у Facebook президент клубу Олександр Шевченко.

"Не дивлячись на всі зусилля керівництва клубу, сьогодні 27 липня 2017 року було вирішено, що хокейний клуб «Кривбас» пропустить сезон УХЛ 2017/18", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧетвертий клуб Української хокейної ліги з шести оголосив про вихід з ліги Причиною цього рішення став той факт, що частина спонсорів через важку економічну ситуацію в країні відмовилися підтримати клуб в майбутньому сезоні.

"Хокейний клуб «Кривбас» від усього серця шкодує, що команда не зможе взяти участь у майбутньому чемпіонаті, і дякує нашим дорогим вболівальникам, які як ніхто інший завжди підтримували клуб. Спасибі, що були з нами!", - резюмує президент ХК в своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, у минулому сезоні "Кривбас" завершив виступи в плей-офф УХЛ на стадії півфіналу, програвши "Донбасу" з Днецка. У регулярному чемпіонаті УХЛ команда посіла підсумкове 3-е місце і стала бронзовим призером чемпіонату країни.