Відомий у минулому український хокеїст Христич очолив шотландський "Единбург Кепіталз"

Відомий у минулому український хокеїст а нині тренер Дмитро Христич підписав контракт з "Единбург Кепіталз", повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

47-річний фахівець буде головним тренером команди в сезоні 2017/18.

Корінний киянин Христич починав свою кар'єру в "Соколі" (1985-1990), після чого поїхав в північно-американську Національну хокейну лігу, де виступав з 1990 по 2002 роки в складі чотирьох команд - "Вашингтон Кепіталз", "Лос-Анджелес Кінгз", "Бостон Брюінз" і "Торонто Мейпл Ліфс".

Завершив кар'єру гравця в російському "Металургу" з Магнітогорська (2002-2004).

У складі збірної СРСР виграв чемпіонат світу в 1990-му році.

Виступав на Чемпіонатах світу 2001, 2002, 2003 і на Олімпійських іграх — 2002 у складі збірної України.

У сезоні 2008-2009 працював тренером збірної України, був помічником Олександра Сеуканда. Тренерський дебют у збірній був невдалим — збірна не пройшла відбірковий турнір Олімпіади-2010, слабо зіграла на чемпіонаті світу. По закінченні контракту пішов зі збірної.