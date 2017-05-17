Хокейний клуб "Донбас" підписав контракти з двома гравцями молодіжної збірної України

Чемпіон України ХК «Донбас» уклав дворічні угоди з гравцями молодіжної збірної України 18-річними захисником Станіславом Ординським і нападником Денисом Мостовим, повідомив офіційний сайт клубу.

Обидва хокеїста є вихованцями донецького клубу і виступали у складі команди «Донбас-98».

У грудні 2016 року Ординський і Мостовий дебютували у складі молодіжної збірної України і виступили на чемпіонаті світу (U-20) в Дивізіоні IB, який проходив в Угорщині. Три останніх клубних сезони Денис і Станіслав провели в Швеції.

Таким чином, тепер у складі першої команди ХК «Донбас» виступатимуть п'ять вихованців «Донбас-98». Крім Ординського і Мостового, це – воротар Богдан Дьяченко, захисник Андрій Григор'єв і форвард Вадим Мазур.