"Нешвілл" здобув вольову перемогу над "Анахаймом" і повів у півфінальній серії Кубка Стенлі

Сьогодні вночі в Національній хокейній лізі відбулася третя гра фінальної серії плей-офф Західної конференції, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

«Нешвілл Предаторз» вирвав перемогу в «Анахайм Дакс» з рахунком 2:1. Зустріч відбулася на «Бріджстоун-Арені» в Нешвіллі і закінчилася перемогою господарів.

Перший період пройшов без закинутих шайб. На 36-й хвилині «Анахайм» вийшов вперед після голу Корі Перрі. На 44-й хвилині Філіп Форсберг рахунок зрівняв. Перемогу «Предаторз» приніс точний кидок Романа Йозі на 58-й хвилині.

Нешвілл — Анахайм 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 35:35 Перрі — 3 (Ракелл, Ватанен — більш) — 0:1, 43:54 Форсберг — 6 (Елліс) — 1:1, 57:17 Йозі — 5 (Арвідссон, Екхольм) — 2:1

Воротарі: Рінне — Гібсон

Рахунок у серії 2:1