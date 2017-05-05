Збірна Канади є основним фаворитом чемпіонату світу з хокею - William Hill

Сьогодні у Франції та Німеччині починається чемпіонат світу з хокею. У турнірі візьмуть участь 16 найсильніших збірних планети.

Матчі групи «А» прийме Кельн, в якому також будуть зіграні два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за третє місце і фінал.

У Парижі зіграють команди групи «В», а також будуть зіграні два матчі чвертьфіналу.

16 команд розподілилися на групи таким чином.

Група А: Данія, Німеччина, Італія, Латвія, Росія, Словаччина, Швеція, США.

Група В: Білорусь, Канада, Чехія, Фінляндія, Франція, Норвегія, Словенія, Швейцарія.

На думку букмекерів William Hill, головним фаворитом чемпіонату світу є збірна Канади (коефіцієнт на перемогу - 2/1). Далі серед претендентів на золоті нагороди йдуть Швеція (3/1), Росія (4/1), США (8/1), Чехія (9/1) і Фінляндія (9/1). Інші збірні мають набагато менше шансів на титул.

Зазначимо, що збірна Канади ставала чемпіоном світу два останніх роки.

Центральними матчами першого ігрового дня стануть битви Швеції з Росією та Чехії з Канадою. Крім того, фіни зіграють з білорусами, а команда США буде протистояти Німеччині.