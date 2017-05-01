"Нешвілл" повів у серії плей-офф НХЛ проти "Сент-Луїса"

У Національній хокейній лізі відбулися два матчі в рамках Кубка Стенлі.

«Анахайм Дакс» обіграв «Едмонтон Ойлерс» в третьому матчі півфіналу Західної конференції. Зустріч відбулася на арені «Роджерс Плейс» в Едмонтоні і завершилася з рахунком 6:3 на користь гостей, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі «Дакс» дубль оформив Якоб Сильверберг (6-а та 45-а хвилини), ще по голу забили Рікард Раккель (1), Райан Гецлаф (12), Кріс Вагнер (30) і Райан Кеслер (51). За «Ойлерс» відзначилися Патрік Маруні (20), Антон Слєпишев (22) і Коннор Макдевід (29).

Таким чином, «Анахайм» скоротив відставання у серії, рахунок — 2-1 на користь «Едмонтона».

«Нешвілл Предаторз» здобув перемогу над «Сент-Луїс Блюз» у третьому матчі півфіналу Західної конференції. Зустріч відбулася на «Бріджстоун-Арені» в Нешвіллі і завершилася перемогою господарів 3:1. Рахунок в серії став 2-1 на користь «Предаторз».

Едмонтон — Анахайм 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Шайби: 00:25 Ракелл — 3 (Гетцлаф, Монтур) — 0:1, 05:33 Сілфверберг — 5 (Ліндхольм) — 0:2, 11:51 Гетцлаф— 5 — 0:3, 19:20 Марун — 3 (Расселл, Драйзайтль) — 1:3, 21:28 Слєпишев — 2 (Дешарне, Расселл) — 2:3, 28:40 Макдевід— 3 — 3:3, 29:28 Вагнер — 1 (Менсон, Теодор) — 3:4, 44:56 Сілфверберг — 6 (Менсон, Теодор) — 3:5, 50:38 Кеслер — 1 (Сілфверберг) — 3:6

Воротарі: Талбо — Гібсон

Рахунок у серії - 2:1

Нешвілл — Сент-Луїс 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 10:34 Елліс — 3 (Форсберг, Саббен) — 1:0, 22:29 Маклеод — 1 (Сіссонс, Екхольм) — 2:0, 32:59 Стін — 3 (Пьєтранджело, Соботка) — 2:1, 54:11 Йосі — 3 (Сіссонс, Золнирчак) — 3:1

Воротарі: Рінне — Аллен

Рахунок у серії - 2:1