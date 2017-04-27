Збірна Австрії розгромила команду Кореї на чемпіонаті світу з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився матч чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна Австрії обіграла команду Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завешилась з рахунком 5:0.

Австрійці вирішили долю матчу ще в першому періоді, крли закинули три сухих шайби. Надалі команда Роджера Бадера закинула ще по одному голу в кожному періоді.

На 13-й хвилині рахунок відкрив Лукас Хаудум, Через 50-й секунд, на тій же хвилині, Брайан Леблер забив другий гол, а на 17-й хвилині Домінік Хайнріх довів рахунок до великого - 3:0.

У другому періоді Костянтин Комарек довів рахунок до 4:0. А в заключному третьому періоді - п'яту шайбу забив Стевен Стронг.

Таким чином, після цього матчу у команд Австрії та Кореї - по 9 очок, Казахстану - 8, Польщі - 7, Угорщини - 3, України - 0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна Польщі виграла у команди Угорщини з рахунком 2:0.