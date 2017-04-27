"Сент-Луїс" вдома поступився "Нешвіллу" в першому матчі серії другого раунду Кубка Стенлі

У заокеанській Національній хокейній лізі в ніч на четвер стартував другий раунд Кубка Стенлі. Відбулися два матчі, і в обох перемогу святкували гості.

«Нешвілл Предаторз» на виїзді переграв «Сент-Луїс Блюз» з рахунком 4:3 у першому матчі півфінальної серії Західної конференції, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Матч був зупинений у другому періоді на 17 хвилин через важку травму хокеїста «Нешвілла» Кевіна Фіали. Фіала котився до воріт «Блюз», коли проти нього застосував силовий прийом Роберт Бортуццо. Форвард «Нешвілла» впав і врізався в борт. Йому надали медичну допомогу прямо на льоду і вивезли з майданчика на ношах. У підсумку матч завершився перемогою «Нешвілла» з рахунком 4:3. Другий матч серії пройде на льоду «Сент-Луїса» 29 квітня.

«Едмонтон Ойлерс» на виїзді переграв «Анахайм Дакс» з рахунком 5:3 і повів у серії — 1-0. Вирішальну шайбу записав на своє ім'я на 56-й хвилині Адам Ларссон, а Леон Драйзатль забив у порожні ворота (59) і встановив остаточний рахунок.

Анахайм — Едмонтон 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Шайби: 20:37 Гетцлаф — 4 (Фаулер, Кеслер — більш) — 1:0, 26:22 Летесту — 2 (Ньюджент-Хопкінс, Драйзайтль — більш) — 1:1, 46:23 Летесту — 3 (Драйзайтль, Макдэвид — більш) — 1:2, 28:03 Ларссон — 1 (Драйзайтль, Маруна) — 1:3, 49:22 Ітт — 2 (Гетцлаф, Монтур) — 2:3, 50:47 Сілфверберг — 3 (Кольяно, Кеслер) — 3:3, 55:20 Ларссон — 2 (Клефбом, Маруна) — 3:4, 58:55 Драйзайтль — 2 (Лучіч, Ларссон) — 3:5

Воротарі: Гібсон — Талбо

Рахунок у серії 0:1

Сент-Луїс — Нешвілл 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Шайби: 11:24 Вілсон — 1 (Саббен, Елліс) — 0:1, 22:22 Саббен — 1 (Джохансен) — 0:2, 28:04 Парейко — 2 (Едмундсон, Бродзяк) — 1:2, 32:11 Форсберг — 3 (Саббен, Йосі — більш) — 1:3, 46:48 Швартц — 3 (Счастни) — 2:3, 49:22 Соботка — 2 (Пааярви, Парейко) — 3:3, 54:55 Фіддлер — 1 (Уотсон) — 3:4

Воротарі: Аллен — Рінне

Рахунок у серії 0:1