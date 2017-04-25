Збірна Казахстану виграла у Польщі у першому матчі дня Чемпіонату світу з хокею в Києві

У столичному Палаці спорту завершився перший матч дня Чемпіонату світу з хокею у другому за значущістю Дивізіоні 1А, в якому збірна Кахзахстана обіграла команду Польщі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився у овертаймі з рахунком 1:0.

Єдину шайбу на 62-й хвилині гри закинув Кевін Даллмен.

Таким чином, збірна Каазхстана вийшла на 2-е місце в проміжній турнірній таблиці. У команди Польщі - 3-е місце.

Читайте такожЕкс-форвард збірної України з хокею Варламов: Потрібно більше кидати, і під воротами вирішувати моментиОдноосібним лідером залишається збірна Південної Кореї - 6 очок, далі йдуть Казахстан - 5, Польща - 4, Австрія та Угорщина - по 3, Україна - 0.

Сьогодні відбудуться ще два матчі турніру: Угорщина - Корея (17:00) та Україна - Австрія (20.30).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А проходить у Києві з 22 по 28 квітня. З шести команд-учасниць дві кращі виходять в Топ-дивізіон, найгірша - вибуває у третій за значимістю Дивізіон 1В.