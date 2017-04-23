Команди НХЛ "Рейнджерс", "Едмонтон" і "Сент-Луїс" вийшли у другий раунд Кубка Стенлі

За океаном триває пострегулярний сезон ліги.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися матчі у трьох парах 1/8 фіналу Кубка Стенлі, де у всіх трьох визначилися переможці серій, повідомляє офіційний сайт ліги. До чвертьфіналу вийшли "Нью-Йорк Рейнджерс", "Едмонтон Ойлерс" і "Сент-Луїс Блюз". Міннесота – Сент-Луїс 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 7 Тарасенко (Шварц), 0:2 – 10 Стеен (Парайко), 1:2 – 18 Сутер (Сперджен), 1:3 – 47 Штястны (Лехтеря, Шварц), 2:3 – 50 Койву (Нідеррайтер, Гранлунд), 3:3 – 54 Цукер (Брудин, Хаула), 3:4 – 69 Пяярві-Свенссон (Лехтеря, Соботка) Рахунок у серії: 1-4 Рейнджерс – Монреаль 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 6 Ємелін (Лехконен, Радулов), 1:1 – 22 Зукарелло-Асен (Макдона, Зибанежад), 2:1 – 33 Зукарелло-Асен ( Міллер, Хейс), 3:1 – 59 Степан (Джирарди) Рахунок у серії: 4-2 Сан-Хосе – Едмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 20 Драйзайтль (Клефбом, Ларссон), 0:2 – 21 Слепышев, 1:2 – 52 Марло (Донський, Кутюр), 1:3 – 59 Макдэвид (Секера) Рахунок у серії: 2-4

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