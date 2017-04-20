Збірна України з хокею втратила ще одного гравця перед чемпіонатом світу

Головний тренер збірної України з хокею Олександр Савицький оголосив про те, що досвідчений нападаючий мінської «Юності» Андрій Міхнов, який є одним з провідних гравців національної команди, не зможе взяти участь у чемпіонаті світу, повідомляє Sport.ua.

33-річний хокеїст не встигає відновитися після травми, яку отримав у плей-офф чемпіонату Білорусі.

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Крім того, Віктор Захаров і Олексій Мельников також не встигнуть відновитися до турніру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею пройде в київському Палаці спорту з 22 по 28 квітня.