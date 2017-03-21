"Торонто" здобув важливу перемогу в боротьбі за вихід в плей-офф НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, в центральному з яких "Торонто Мейпл Ліфс" обіграли "Бостон Брюїнз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 4:2.

"Торонто" здобув важливу перемогу, показавши швидкий і якісний хокей, з яким у "Мейпл Ліфс" буде не соромно показатися в плей-офф. Команда Майка Бебкока у боротьбі за другу "вайлд-кард" на три очки відірвалася від "Айлендерс" і на чотири від "Тампи", а також на один бал відстає від "Бостона", по відношенню до якого у "Ліфс" є гра в запасі.

Вирішальний гол за 1:57 до кінця третього періоду за рахунку 1:1 забив Тайлер Бозак, який реалізував більшість. Після цього "Ліфс" двічі вразили порожні ворота, а за 10 секунд до фінальної сирени форвард "Брюїнз" Домінік Мур встановив остаточний рахунок зустрічі.

Після гри тренер "Бостона" Брюс Кессіді говорив про несправедливість видалення Мура, яке було реалізовано Бозаком.

Торонто — Бостон 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Шайби: 07:26 Бэкес — 16 (Маршан) — 0:1, 14:05 Райллі — 6 (Марнер, ван Римсдайк) — 1:1, 58:03 Бозак — 17 (ван Римсдайк, Зайців — більш) — 2:1, 58:47 Нюландер — 19 (Меттьюз) — 3:1, 59:09 Кадрі — 29 (Браун, Полак) — 4:1, 59:50 Мур — 11 (Аккьярди) — 4:2

Воротарі: Андерсен — Раск

Детройт — Баффало 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 10:59 Айхель — 21 (о'райллі, Ристолайнен — більш) — 0:1, 28:59 Моулсон — 14 (Енніс, Маккейб — більш) — 0:2, 32:53 Татар — 21 (Грін, Зеттерберг) — 1:2

Воротарі: Мразек — Ленер

Нешвілл — Арізона 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 25:00 Арвідссон— 27 — 1:0, 36:44 Елліс — 13 (Сміт, Йосі) — 2:0, 46:35 Елліс — 14 (Сміт, Фішер) — 3:0, 56:05 Екман-Ларссон — 11 (Дворак, Дюклер — більш) — 3:1

Воротарі: Рінне — Сміт

Даллас — Сан-Хосе 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 34:54 Маккензі — 5 (Кракнелл, Гудлер) — 1:0

Воротарі: Лехтонен — Делл

Едмонтон — Лос-Анджелес 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 01:04 Марун — 25 (Макдэвид, Драйзайтль) — 1:0, 12:47 Лучич — 17 (Макдэвид, Драйзайтль — більш) — 2:0

Воротарі: Талбо — Квік

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 72 гри 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 72 87

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 72 87

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 72 86

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 72 75

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 71 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 72 61

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 72 99

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 71 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 72 83

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 71 81

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 72 71

6 [Даллас Старс] Даллас 72 68

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 71 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 72 90

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 71 86

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 72 82

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 71 81

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 71 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 71 73

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 73 72

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 71 67

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 71 100

2 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 71 100

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 71 99

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 72 93

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 71 78

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 71 74

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 70 73

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 71 64