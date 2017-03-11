УХЛ: "Донбас" в овертаймі здобув другу перемогу над "Кривбасом", "Кременчук" розгромив "Дженералз"

У Дружківці та Кременчуці відбулися другі матчі півфінальних серій плей-офф чемпіонату України з хокею, в яких "Донбас" здобув другу перемогу над "Кривбасом" з Кривого Рогу в овертаймі, а "Кременчук" розгромив київський "Дженералз", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч у Дружківці завершився з рахунком 3:2, а в Кременчуці - 7:0.

В обох серіях ведуть дві кращі команди регулярного чемпіонату - "Кременчук" і "Донбас" - 2:0.

"Крменчук" - "Дженералз" - 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - Коренчук (Чернишенко), 11:23. 2:0 - Кіча (Кирющенков – більш.), 17:33. 3:0 - Гніденко (Кирющенков – більш.), 27:22. 4:0 - Кіча (Карпенко, Дегтярьов), 32:35. 5:0 - Кирющенков (Ісаєнко, Гаврик – більш.), 37:21. 6:0 - Гніденко (Варивода), 52:08. 7:0 - Башко (Коренчук, Чернишенко – більш.), 55:10.

"Донбас" - "Кривбас" - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 - Свищев (Максименко, Ворона), 24:28, 0:2 - Міхейонок (Афанасьєв, Алексюк), 48:49, 1:2 - Голденков (Шафаренко, Кочетков), 56:23, 2:2 - Лялька (Кочетков, Яковлевс), 59:54, 3:2 - Лялька (Бабинець, Петрухно-більш), 62:01 (ВІД).