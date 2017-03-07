Лідер регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон" програв "Далласу"

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі були зіграні чотири матчі, в центральному з яких "Вашингтон Кепіталз" несподівано програв "Даллас Старз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:4.

"Вашингтон" програв на своєму льоду вперше з 29-го грудня.

Перед початком зустрічі "Кепіталз" виглядали явним фаворитом, проте на ділі "Даллас" зумів довести, що не має наміру вимикатися з гонки за потрапляння в плей-офф. "Старз" закинули три сухих шайби на сьомій хвилині другого періоду. Ніклас Бэкстрем і Ті-Джей Оши скоротили відставання до мінімуму, проте останнє слово залишилося за підопічними Лінді Раффа, які зусиллями Патріка Шарпа закинули четверту шайбу вже у порожні ворота. Варто відзначити, що головний тренер "Вашингтона" Баррі Тротц після третьої пропущеної шайби замінив Брэйдена Холтбі на Філіпа Грубауера. Німець зумів відбити всі 10 кидків по своїх воротах за півтора періоду.

Голкіпер "Далласа" Карі Лехтонен зробив 42 сейва і перервав 15-матчеву переможну серію "Кепіталз" на домашній арені. Ця перемога дозволила "Далласу" наблизитися до зони плей-офф на відстань п'яти очок. "Вашингтон" продовжує впевнено лідирувати у своєму дивізіоні.

Вашингтон — Даллас 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 01:48 Шор — 11 (Шарп, Джонс) — 0:1, 24:04 Факсу— 10 — 0:2, 25:58 Спецца — 11 (Бенн, Сегін) — 0:3, 35:52 Бэкстрем — 21 (Шеттенкирк, Орпик) — 1:3, 52:26 Оші — 25 (Альцнер, Бэкстрем) — 2:3, 58:42 Шарп — 8 (Клингберг) — 2:4

Воротарі: Холтбі (Грубауэр) — Лехтонен

Оттава — Бостон 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 01:21 Брассар — 12 (Барроус, Метот) — 1:0, 03:25 Пажо — 7 (Фанеф) — 2:0, 18:27 Бержерон — 17 (Крюг) — 2:1, 47:50 Хоффман — 20 (Карлссон, Фанеф — більш) — 3:1, 49:04 Маршан — 30 (Пастрнак, Крюг — більш) — 3:2, 59:10 Барроус — 12 (Стоун, Карлссон) — 4:2

Воротарі: Андерсон — Раск

Тампа-Бей — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: в овертаймі 03:56 Зибанеджад — 9 (Макдонаг) — 0:1

Воротарі: Василевський — Раанта

Вінніпег — Сан-Хосе 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 09:45 Павелскі — 22 (Карлссон, Діллон) — 0:1, 11:27 Морріссі— 4 — 1:1, 47:26 Бодкер — 9 (Кутюр — менше і менше) — 1:2, 59:34 Павелскі — 23 (Власіч, Торнтон) — 1:3, 59:53 Шайфли — 28 (Елерс, Лайне — більш) — 2:3

Воротарі: Хеллебайк — Делл

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

# КОМАНДА І О

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 65 85

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 65 78

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 66 76

4 [Анахайм Дакс] Анахайм 65 76

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 65 68

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 65 63

7 [Арізона Койотіс] Арізона 65 53

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

# КОМАНДА І О

1 [Міннесота Уайлд] Міннесота 63 90

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 65 89

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 65 73

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 64 69

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 67 66

6 [Даллас Старс] Даллас 66 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 64 37

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

# КОМАНДА І О

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 66 82

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 64 78

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 66 74

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 64 70

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 65 69

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 64 69

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 66 66

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 63 61

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

# КОМАНДА І О

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 65 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 64 88

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 64 88

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 66 86

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 64 71

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 64 68

7 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 65 62

8 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 62 62