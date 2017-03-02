"Чикаго" виграв п'ятий раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ
"Блекхокс" обіграли "Піттсбург Пінгвінз" з рахунком 4:1.
У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися два матчі, в одному з яких "Чикаго" виграв п'ятий раз поспіль у регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт ліги.
"Блэкхокс" обіграли "Піттсбург Пінгвінз" з рахунком 4:1.
Перемога була здобута завдяки трьом голам Патріка Кейна, який оформив другий хет-трик за три матчі. В останній раз гравцеві "Блэкхокс" подібне вдавалося в грудні 1991 року, коли це зробив Брайан Нунан. Гольовими передачами на перші два голи Кейна відзначився новачок Нік Шмальц, а переможний гол наприкінці другого періоду при рахунку 1:1 забив Ріхард Панік. Шайба Паніка, який на замаху прибрав Євгена Малкіна і відправив шайбу у верхній кут, обов'язкова до перегляду.
Другий матч поспіль місце у воротах "Чикаго" зайняв Скотт Дарлінг, подменивший хворіє Кору Кроуфорда. На рахунку Дарлінга 36 сейвів.
Єдиний гол "Піттсбурга", який програв вдруге поспіль, забив Скотт Вілсон. У голкіпера Марка-Андре Флері 25 сейвів.
Чикаго Блекхоукс – Піттсбург Пінгвінз - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
1:0 — Кейн (Шмальц) — 28:49 1:1 — Вілсон (Хэйнси) — 37:00 2:1 — Паник (Кіт) — 39:36 3:1 — Кейн (Шмальц, Панарін) — 56:52 4:1 — Кейн — 59:19 (en)
Тампа-Бей Лайтнінг — КаролинаХаррикейнз — 4:3 ВІД (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
1:0 — Хедман (Кучеров, Палат) — 07:58 (5x4) 1:1 — Хэнифин (Ліндхольм, Агв) — 11:51 1:2 — Райан (Хэнифин, Раск) — 14:54 (5x4) 2:2 — Джонсон (Дотчин, Палат) — 50:51 3:2 — Кучеров (Джонсон, Гэррисон) — 55:18 3:3 — Макклемент (Слэвин, Ліндхольм) — 57:23 (4x5) 4:3 — Хедман (Кучеров, Джонсон) — 60:46 (3x3)
Східна конференція
1. Вашингтон – 91 очко / 62 матчі
2. Коламбус – 84/61
3. Піттсбург – 84/62
4. Рейнджерс – 82/63
5. Монреаль – 78/64
6. Оттава – 72/61
7. Бостон – 72/63
8. Торонто – 69/62
9. Айлендерс – 68/61
10. Флорида – 68/62
11. Тампа-Бей – 66/62
12. Філадельфія – 65/62
13. Баффало – 63/63
14. Нью-Джерсі – 62/62
15. Кароліна – 60/60
16. Детройт – 60/61
Західна конференція
1. Міннесота – 88 очок/61 матч
2. Чикаго – 85/63
3. Сан-Хосе – 81/62
4. Едмонтон – 76/64
5. Анахайм – 74/63
6. Нешвілл – 73/63
7. Калгарі – 72/64
8. Сент-Луїс – 67/62
9. Лос-Анджелес – 66/63
10. Вінніпег – 62/64
11. Даллас – 60/63
12. Ванкувер – 59/62
13. Аризона – 51/62
14. Колорадо – 37/61