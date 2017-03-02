"Чикаго" виграв п'ятий раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися два матчі, в одному з яких "Чикаго" виграв п'ятий раз поспіль у регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блэкхокс" обіграли "Піттсбург Пінгвінз" з рахунком 4:1.

Перемога була здобута завдяки трьом голам Патріка Кейна, який оформив другий хет-трик за три матчі. В останній раз гравцеві "Блэкхокс" подібне вдавалося в грудні 1991 року, коли це зробив Брайан Нунан. Гольовими передачами на перші два голи Кейна відзначився новачок Нік Шмальц, а переможний гол наприкінці другого періоду при рахунку 1:1 забив Ріхард Панік. Шайба Паніка, який на замаху прибрав Євгена Малкіна і відправив шайбу у верхній кут, обов'язкова до перегляду.

Другий матч поспіль місце у воротах "Чикаго" зайняв Скотт Дарлінг, подменивший хворіє Кору Кроуфорда. На рахунку Дарлінга 36 сейвів.

Єдиний гол "Піттсбурга", який програв вдруге поспіль, забив Скотт Вілсон. У голкіпера Марка-Андре Флері 25 сейвів.

Чикаго Блекхоукс – Піттсбург Пінгвінз - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

1:0 — Кейн (Шмальц) — 28:49 1:1 — Вілсон (Хэйнси) — 37:00 2:1 — Паник (Кіт) — 39:36 3:1 — Кейн (Шмальц, Панарін) — 56:52 4:1 — Кейн — 59:19 (en)

Тампа-Бей Лайтнінг — КаролинаХаррикейнз — 4:3 ВІД (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Хедман (Кучеров, Палат) — 07:58 (5x4) 1:1 — Хэнифин (Ліндхольм, Агв) — 11:51 1:2 — Райан (Хэнифин, Раск) — 14:54 (5x4) 2:2 — Джонсон (Дотчин, Палат) — 50:51 3:2 — Кучеров (Джонсон, Гэррисон) — 55:18 3:3 — Макклемент (Слэвин, Ліндхольм) — 57:23 (4x5) 4:3 — Хедман (Кучеров, Джонсон) — 60:46 (3x3)

Східна конференція

1. Вашингтон – 91 очко / 62 матчі

2. Коламбус – 84/61

3. Піттсбург – 84/62

4. Рейнджерс – 82/63

5. Монреаль – 78/64

6. Оттава – 72/61

7. Бостон – 72/63

8. Торонто – 69/62

9. Айлендерс – 68/61

10. Флорида – 68/62

11. Тампа-Бей – 66/62

12. Філадельфія – 65/62

13. Баффало – 63/63

14. Нью-Джерсі – 62/62

15. Кароліна – 60/60

16. Детройт – 60/61

Західна конференція

1. Міннесота – 88 очок/61 матч

2. Чикаго – 85/63

3. Сан-Хосе – 81/62

4. Едмонтон – 76/64

5. Анахайм – 74/63

6. Нешвілл – 73/63

7. Калгарі – 72/64

8. Сент-Луїс – 67/62

9. Лос-Анджелес – 66/63

10. Вінніпег – 62/64

11. Даллас – 60/63

12. Ванкувер – 59/62

13. Аризона – 51/62

14. Колорадо – 37/61