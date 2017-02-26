Харківський "Витязь" відмовився від матчу проти "Кременчука"

Харківський "Витязь" відмовився від матчу Укрaїнської хокейної ліги проти ХК "Кременчука", який повинен був відбутися в неділю, 26 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

У зв'язку з захворюванням у 7 гравців команди, а так само головного тренера матч зіграний не буде, наголошується в повідомленні.

Зокрема, з температурою під 40 градусів злягли два воротаря команди Олександр Томашук, Тимур Даас, захисники Роман Кривда, Богдан Піддубний і нападники Єгор Посєвін, Дмитро Ханін та Олександр Миколенко.

Через щільний графік команд і швидке завершення 1-го етапу Української Хокейної Ліги було вирішено не просити про перенесення.

"Хокейний клуб Витязь приносить свої вибачення хокейному клубу Кременчук і вболівальникам", - зазначено в повідомленні прес-служби.