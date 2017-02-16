"Білий Барс" обіграв "Дженералз" в єдиному матчі дня УХЛ

Гра завершилася з рахунком 4:3.

У Білій Церкві відбувся матч 36-го туру Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" приймав київський "Дженералз" і святкував перемогу, повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 4:3. УХЛ. 36 тур. «Білий Барс» - «Дженералз» - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Шайби: 1:0 - Даниленко (Печерських), 08:00, 1:1 - Янішевський (Овчинников, Татаренко), 09:31, 2:1 - Бондаренко (Лісників, Ромащенко, шостий польовий), 18:59, 3:1 - Толкунов (Ромащенко-більш.), 22:20, 3:2 - Генералів (Скрипець, Костюк), 27:53, 4:2 - Даниленко (Ромащенко, Печерських, шостий польовий), 28:42, 4:3 - Черненко (Генералів, Сірченко), 49:42.

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