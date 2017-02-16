Нападник "Флориди" Ягр в 45-й день народження набрав 1900-е очко в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких "Флорида" обіграла "Сан-Хосе", а лідер команди Яромір Ягр набрав 1900-е очко в кар'єрі в день свого 45-річчя, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився перемогою "Пантерс" в овертаймі з рахунком 6:5.

Команди видали неймовірний по драматизму поєдинок. "Шаркс" тричі поступалися у рахунку: 0:1, 1:3 і 3:5, але всякий раз зрівнювали рахунок. І все-таки "Флорида" вирвала перемогу в овертаймі завдяки голу Джонатана Юбердо.

У складі "Флориди" по дублю зробили Олександр Барков і Нік Бьюгстад.

Ягр в свій 45-й день народження зробив одну гольову передачу і набрав 1900-е очко в кар'єрі. Чех став п'ятим гравцем в історії (і третім польовим), що зіграв у НХЛ після настання 45 років. До нього це зробили Горді Хоу, Кріс Челіос, Мо Робертс і Джонні Бауер. У 1684 матчах НХЛ на рахунку Ягра 759 голів і 1141 передача.

Детройт — Сент-Луїс 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 02:06 Барбашов — 2 (Агостіно, Гуннарссон) — 0:1, 59:49 Швартц — 14 — 0:2

Воротарі: Мразек — Хаттон

Коламбус — Торонто 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 04:30 Андерсон — 11 (Карлссон, Джонс) — 1:0, 11:15 Дженнер — 11 (Веренски, Дубінські) — 2:0, 21:32 Бьеркстранд — 1 (Веннберг, Саад) — 3:0, 29:56 Фоліньо — 20 (Веренски, Веннберг — больш) — 4:0, 37:28 Кадрі — 22 (Комарів, Лейво) — 4:1, 46:19 Кадрі — 23 (Лейво) — 4:2, 57:39 Калверт — 9 (Джонс) — 5:2

Воротарі: Корписало — Макэлхинни

Калгарі — Філадельфія 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 01:30 Казінс — 6 (Рід) — 0:1, 04:28 Ткачак — 11 (Бэклунд, Хемілтон) — 1:1, 32:45 Броуді — 4 (Ткачак, Энгелланд) — 2:1, 59:21 Джиордано — 7 — 3:1

Воротарі: Елліотт — Нойвірт

Сан-Хосе — Флорида 5:6 (в овертаймі) (2:3, 1:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 04:20 Йокінен — 8 (Сміт, Трочек) — 0:1, 04:51 Бернс — 25 (Павелскі) — 1:1, 05:35 Бьегстад — 3 (Экблад, Писик) — 1:2, 07:12 Барков — 12 (Яндл, Хьюбердо) — 1:3, 15:25 Уорд — 7 (Торнтон, Бернс) — 2:3, 26:27 Власіч — 4 (Лабанк, Павелскі) — 3:3, 42:15 Бьегстад — 4 (Петрович) — 3:4, 52:41 Барков — 13 (Ягр, Петрович) — 3:5, 56:39 Павелскі — 19 (Шлемко, Діллон) — 4:5, 59:22 Павелскі — 20 (Хертл, Шлемко) — 5:5, в овертаймі 01:38 Хьюбердо — 3 (Барков) — 5:6

Воротарі: Джонс — Люонго (Раймер)