Квитки на матчі Чемпіонату світу з хокею дорожчати не будуть - оргкомітет

Квитки на матчі хокейного чемпіонат світу-2017 в Києві дорожчати не будуть, повідомив на прес-конференції в Києві голова Оргкомітету турніру Георгій Зубко.

"Завдяки підтримці наших партнерів ціни на квитки залишаться на тому ж рівні, який був раніше. Подорожчання квитків перед стартом чемпіонату не буде. Мінімальний квиток коштуватиме 50 гривень. Також буде 4,5 тисяч соціальних квитків, які ми вилучили з продажу і будемо поширювати згідно заявок, що надійдуть в оргкомітет турніру", - зазначив Зубко.

"На сьогоднішній день 2,5 тисячі квитків придбали угорці. На таку ж кількість націлюється Казахстан, з Польщі також буде багато вболівальників. Зацікавленість дуже велика. Угорці вже говорять, що хотіли б збільшити свою квоту квитків. Але в першу чергу, звичайно, розраховуємо на українських уболівальників", - додав голова Оргкомітету.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею-2017 в Дивізіоні 1А пройде в столичному Палаці спорту з 22 по 28 квітня.