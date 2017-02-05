"Донбас" програв "Кривбасу" в центральному матчі дня УХЛ

У неділю в Дружківці та Броварах відбулися два матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Донбас" програв "Кривбасу" з рахунком 2:3, а "Дженералз" здолав Витязь" - 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, "Донбас" позбувся першого місця в турнірній таблиці, яке він ділив з "Кременчуком". Тепер донеччани відстають від суперника на 3 очки.

«Дженералз» - «Вітязь» - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Овчинников (Янішевський), 00:19, 2:0 - Шапіро (Поліщук), 04:35, 3:0 - Шиманський (Бойових, Черненко), 22:21 , 4:0 - Черненко (Шиманський), 47:17.

«Донбас» - «Кривбас» - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 1:0 - Кочетков (Шафаренко, Нікіфоров - більш.), 04:51, 1:1 - Рябенко (Секірко, Савченко ), 18:41, 1:2 - Попов ( Вал. Алексюк - менше і менше.), 50:01, 1:3 - Секірко (Савченко - менше і менше.), 55:07, 2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28.

Турнірне становище:

1. Кременчуг 35 ігор / 87 очок

2. Донбас 35/84

3. Кривбас 34/61

4. Дженералз 33/38

5. Білий Барс 34/24

6. Витязь 33/12