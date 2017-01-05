"Ванкувер" здобув п'яту поспіль перемогу в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися шість матчів у центральному з яких "Ванкувер Кенакс" обіграв "Арізону Койотіз" і здобув п'яту перемогу поспіль у регулярній першості, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:0.

"Ванкувер" здобув п'яту перемогу поспіль за рахунок голів Свена Берчі, Брендона Саттера та Бо Хорвата, а також 22 сейвів Райана Міллера, який оформив перший хет-трик більш ніж за рік і 37-й в кар'єрі. П'ять разів поспіль "Кенакс" не перемагали починаючи з відрізка часу 1-14 грудня 2013 року.

"Арізона" поступилася у восьмий раз поспіль.

Флорида — Вінніпег 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 25:03 Маттіас — 5 (Постма, Лоурі) — 0:1, 27:24 Лайні — 21 (Літтл) — 0:2, 38:18 Маккегг — 1 (Ягр, Экблад) — 1:2, 42:46 Елерс — 13 (Літтл) — 1:3, 52:05 Шайфли — 17 (Троуба, Лайні) — 1:4

Воротарі: Люонго — Хеллебайк

Даллас — Монреаль 3:4 (в овертаймі) (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 10:38 Бульє — 2 (Дано) — 0:1, 14:44 Сегін — 14 (Джонс, Шарп) — 1:1, 12:29 Клингберг — 4 (Ікін, Спецца — більш) — 2:1, 42:58 Радулов — 9 (Бульє, Вебер — більш) — 2:2, 44:13 Пасиоретти — 17 (Бульє, Вебер — більш) — 2:3, 57:13 Линделл — 4 (Клингберг) — 3:3, в овертаймі 00:19 Пасиоретти — 18 (Пітрі, Дано) — 3:4

Воротарі: Лехтонен — Монтойя

Філадельфія — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Шайби: 22:08 Хейес — 12 (Грабнер, Шей) — 0:1, 45:01 Крайдер — 16 (Степан, Зуккарелло) — 0:2, 51:13 Грабнер — 15 (Міллер, Джирарди) — 0:3, 52:32 Ворачек — 12 (Жиру, Гостисбихир — більш) — 1:3, 54:15 Хейес — 13 (Міллер) — 1:4, 57:08 Ворачек — 13 (Дель Зотто, Раффл) — 2:4, 57:45 Грабнер — 16 — 2:5

Воротарі: Мейсон — Лундквіст

Ванкувер — Арізона 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 09:51 Бертчі— 11 — 1:0, 46:53 Саттер— 10 — 2:0, 53:43 Хорват — 12 (Барроус, Танев) — 3:0

Воротарі: Міллер — Сміт

Калгарі — Колорадо 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 15:25 Верстиг — 7 (Монахен, Чіассон — більш) — 1:0, 37:20 Бэклунд — 12 (Джиордано, Ткачак — більш) — 2:0, 53:25 Чіассон — 6 (Броуді, Монахен) — 3:0, 54:09 Гудро — 10 (Джиордано, Броуді — больш) — 4:0, 58:35 Вейркоч — 3 (Игинла) — 4:1

Воротарі: Елліотт — Пікар

Анахайм — Детройт 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 13:54 Рітчі — 9 (Верметт, Касі) — 1:0, 57:06 Касі — 3 (Верметт, Биекса) — 2:0

Воротарі: Гібсон — Мразек