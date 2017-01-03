"Сент-Луїс" обіграв "Чикаго" у матчі "Зимової класики" НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких "Сент-Луїс" обіграв "Чикаго" в "Зимовій класиці", повідомляє офіційний сайт ліги.

Рахунок у матчі відкрив "Чикаго", коли відзначився Міхал Кемпні. Після чого закинули чотири шайби поспіль гравці "Сент-Луїса".

Перемогу "блюзменам" приніс дубль Володимира Тарасенка в третьому періоді. Російський форвард перервав серію з чотирьох матчів без голів, завдавши дев'ять кидків по воротах і закинувши в тому числі переможну шайбу. Після 38 матчів в активі Тарасенко 41 (18+23) очко, і він займає четверте місце у рейтингу бомбардирів, поступаючись дуету лідерів в особах Євгена Малкіна і Коннора Макдевіда два бали. Обидва голи Тарасенко вмістилися в дві хвилини третього періоду.

Нападник "Блюз" Александр Стін записав на свій рахунок гольову передачу, яка стала для нього 300-й передачею і 500-м очком в кар'єрі.

Сент-Луїс — Чикаго 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 01:02 Кемпны — 2 (Панарін, Кит) — 0:1, 27:45 Берглунд — 6 (Боумистер, Стін) — 1:1, 52:05 Тарасенко — 17 (Фаббрі) — 2:1, 53:58 Тарасенко — 18 (Лехтеря, Фаббрі) — 3:1, 58:46 Стін — 4 — 4:1

Воротарі: Аллен — Кроуфорд

Нью-Джерсі — Бостон 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 04:12 Паренто — 11 (Хол, Сантіні) — 1:0, 41:44 Калінін — 2 (Вуд, Мэррилл) — 2:0, 58:02 Хол — 9 (Калінін) — 3:0

Воротарі: Шнайдер — Раск

Ванкувер — Колорадо 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 24:49 Хорват — 11 (Хаттон, Родін) — 1:0, 26:23 Рантанен — 6 (Задоров — більш) — 1:1, 38:15 Бертчі — 9 (Саттер, Х. Сивин) — 2:1, 51:42 Беррі — 3 (Бушемин, Ландеског) — 2:2, 56:23 Бертчі — 10 (Д. Сивин, Х. Сивин — більш) — 3:2

Воротарі: Міллер — Пікар