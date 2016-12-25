УХЛ: "Донбас" знову переміг "Кривбас", успіхи "Кременчука" та "Дженералз"

Лідер чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) донецький "Донбас" здобув чергову перемогу в чемпіонаті України. Вчора команда Андрія Назарова шостий раз в сезоні виграла у "Кривбаса", зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Шайби в матчі забивали Віталія Лялька, Євген Нікіфоров та Артем Бондарєв.

Сьогодні також відбулися матчі УХЛ: "Кременчук" переміг білоцерківський "Білий Барс", а київські "Дженералз" в овертаймі обіграли харківський "Витязь".

Результати матчів:

Донбас - Кривбас 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 44:28 Лялька (Побєдоносцев - більш.) - 1:0; 54:21 Нікіфоров (Лялька) - 2:0; 54:51 Бондарєв (Кугут - більш.) - 3:0

Білий Барс - ХК Кременчуг 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайби: 03:39 Кузьмик (Кірющенков, Коваленя) - 0:1; 05:00 Лєсніков (Бондаренко, Логач - більш.) - 1:1; 14:37 Коренчук (Слиш, Т. Гриценко - більш.) - 1:2; 26:28 Слиш (Коренчук, Т. Гриценко) - 1:3; 38:16 Гніденко (Кірющенков, Коваленя - більш.) - 1:4

Дженералз - Витязь 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 04:04 Сірченко (Єловіков, Костюк) - 1:0; 06:07 Ханін (Алексанян-Петрович) - 1:1; 08:44 Сальников (Максименко, Кобіков - більш.) - 1:2; 17:46 Сальников (Максименко, Кобіков) - 1:3; 26:48 Костюк (Єловіков, Овчинников - більш.) - 2:3; 46:35 Н. Дворник (А. Дворник) - 3:3; 47:49 Кобіков (Кривоніс) - 3:4; 58:54 Костюк (Єловіков, Овчинников) - 4:4; 61:40 Овчинников (Сірченко, Н. Двірник) - 5:4.

Турнірна таблиця:

1. Донбас - 69 очок (після 27 матчів);

2. Кременчук - 63 (27);

3. Кривбас - 42 (25);

4. Дженералз - 31 (24);

5. Витязь - 12 (24);

6. Білий Барс - 11 (25).