УХЛ. "Донбас" вп'яте у сезоні переміг "Кривбас"

"Донбас" вп'яте у сезоні обіграв "Кривбас" в перенесеному матчі Української хокейної ліги. Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 4:1.

У складі переможців шайби забивали В'ячеслав Хакімов, Мартіньш Яковлевс, Ігор Кугут та Олег Шафаренко.

Для "Донбасу" ця перемога стала восьмою поспіль у регулярному чемпіонаті - таким чином, донеччани побили рекорд "Кременчука", який виграв сім поспіль поєдинків. У турнірній таблиці "Донбас" відірвався від "Кременчука" на три очки та має одну гру в запасі.

Кривбас - Донбас 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 14:05 Хакімов (Кугут, Нікіфоров - більш.) - 0:1; 30:46 Караульщук (Макрицький, Вал. Алексюк) - 1:1; 34:31 Яковлевс (Шафаренко, Єгоров) - 1:2; 48:14 Кугут (Буценко - більш.) - 1:3; 57:41 Шафаренко (Єгоров, Кочетков) - 1:4.