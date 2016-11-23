НХЛ. "Монреаль" програв "Оттаві", але залишився лідером регулярного чемпіонату (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" минулої ночі зазнав п'ятої поразки в сезоні.

Команда Мішеля Террьєна програла "Оттаві Сенаторс". "Монреаль" під час домашнього матчу тричі виходив вперед, але в результаті програв з рахунком 3:4. Переможну шайбу на початку третього періоду забив шведський захисник гостей Ерік Карлссон.

Незважаючи на поразку, "Монреаль" залишився лідером Східної конференції НХЛ. В активі "Кенедіенс" 30 очок при 19 зіграних зустрічах. У їх переслідувачів "Нью-Йорк Рейнджерс" - 29 очок в 20 матчах.

Результати матчів:

Монреаль - Оттава 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Шайби: 20:26 Вебер - 1:0, 25:22 Хоффман - 1:1, 27:39 Радулов - 2:1, 35:55 Брассар - 2:2, 42:08 Гальченюк - 3:2, 43:13 Стоун - 3:3, 45:37 Карлссон - 3:4.

Бостон - Сент-Луїс 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Шайби: 07:44 Бекес - 1:0, 23:23 Лехтеря - 1:1, 28:59 Мур - 2:1, 33:59 Бортуццо - 2:2, 36:11 Счастни - 2:3, 58:44 Лехтеря - 2:4.

Торонто - Кароліна 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 05:55 Гардінер - 1:0, 17:21 Скіннер - 1:1, 34:06 Сталберг - 1:2.

Флорида - Філадельфія 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 11:11 Сіммондс - 0:1, 33:03 Віз - 0:2, 47:04 Казінс - 0:3, 58:09 Сміт - 1:3.

Анахайм - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:04 Фаулер - 1:0, 11:51 Пелех - 1:1, 16:42 Бейлі - 1:2, 49:08 Ракелл - 2:2.