НХЛ. "Рейнджерс" поступилися "Флориді", "Кінгс" перемогли в каліфорнійському дербі (результати матчів)

Один з лідерів Східної конференції НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" минулої ночі поступився "Флорида Пантерс" з рахунком 2:3.

Під час гри "Рейнджерс" зусиллями Кріса Крайдера і Мікі Зибанеджада двічі виходили вперед, але гості знаходили сили швидко відіграватися. Овертайм матчу завершився без забитих шайб, а в серії буллітів сильнішими виявилася команда з міста Санрайз.

В інших матчах відзначимо перемогу "Лос-Анджелес Кінгс" над "Анахаймом" в каліфорнійському дербі з рахунком 3:2. Вирішальну шайбу у грі закинув Рікард Ракелл в середині третього періоду.

Результати матчів:

Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 13:15 Крайдер - 1:0, 34:43 Яндл - 1:1, 41:45 Зібанеджад - 2:1, 47:54 Екблад - 2:2.

Анахайм - Лос-Анджелес 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Шайби: 22:15 Дауті - 0:1, 32:21 Картер - 0:2, 33:35 Картер - 0:3, 43:34 Верметт - 1:3, 48:36 Ракелл - 2:3.

Детройт - Калгарі 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 08:06 Татар - 1:0, 23:40 Хетевей - 1:1, 42:31 Стейджан - 1:2, 47:59 Мента - 2:2, 52:14 Беклунд - 2:3.

Кароліна - Вінніпег - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 06:45 Ліндхольм - 1:0, 42:39 Раск - 2:0, 49:33 Шайфлі - 2:1, 58:17 Хеніфін - 3:1.