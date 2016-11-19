"Донбас" програв "Оденсе" і достроково позбувся шансів на вихід у фінал Континентального кубка

У Оденсе (Данія) завершився матч 2-го туру півфіналу Континентального кубка, в якому місцевий однойменний клуб приймав донецький "Донбас" і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Донеччани, як і днем раніше проти французького "Анже", почали матч активно і відкрили рахунок у грі. На 12-й хвилині кидок Романа Благого досяг мети - 0:1. Втім, ще до кінця першого періоду господарі півфінального турніру зуміли зрівняти результат. На 16-й хвилині Тоні Романо завершив комбінацію за участю Олівера Ларсена і Дейла Мітчела.

Вирішальний епізод матчу стався в 3-му періоді, на 46-й хвилині. Переможний гол у складі "Оденсе" забив Романо, який точно кинув після пасів Себастьяна Страндберга і Мартіна Ларсона. На рахунку Романо дубль в цьому матчі.

Таким чином, з урахуванням поразки напередодні від "Анже" (2:3), "Донбас" достроково посів останнє 4-е місце в групі і втратив всі шанси на вихід у фінальний турнір Континентального кубка.

Останній матч - проти британського "Ноттінгема" - який відбудеться у неділю 20 листопада, не буде мати ніякого турнірного значення.